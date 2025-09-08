Personalen på ett av Sveriges Ica Maxi har gått ut med en uppmaning till sina kunder.

Barnfamiljer i Karlskoga är frustrerade över att många av Ica Maxis kunder ofta parkerar fel, nu vädjar personalen till alla som anländer till butiken med bil.

Ica Maxis kunder rasar

Det hela började när en av Ica Maxis kunder delade ett inlägg i en lokal Facebook-grupp där hon berättade om sin upplevelse med felparkeringar vid Ica Maxi i Karlskoga. Enligt KT-Kuriren tvingas kvinnan, som är en småbarnsmamma, ofta parkera på de vanliga platserna när familjeparkeringarna är upptagna.

"Än en gång fick jag parkera på Ica Maxis vanliga parkering. Hoppas att ingen ställer sig bredvid min bil, för då får jag inte in min bebis i bilen igen. Snälla låt platserna gå till dem som behöver det extra utrymmet", skrev kunden i inlägget enligt tidningen.

Annons

Inlägget väckte starka reaktioner och flera höll med.

Ica-personalens vädjan till kunderna: "Respektera"

Butiksägaren Mikael Norling berättar för KT-Kuriren att han förstår kundernas frustration. Nu vädjar han till alla kunder som anländer till Ica Maxi i Karlskoga med bil.