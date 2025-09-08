Barnfamiljer i Karlskoga är frustrerade över att många av Ica Maxis kunder ofta parkerar fel, nu vädjar personalen till alla som anländer till butiken med bil.
Ica Maxis kunder rasar
Det hela började när en av Ica Maxis kunder delade ett inlägg i en lokal Facebook-grupp där hon berättade om sin upplevelse med felparkeringar vid Ica Maxi i Karlskoga. Enligt KT-Kuriren tvingas kvinnan, som är en småbarnsmamma, ofta parkera på de vanliga platserna när familjeparkeringarna är upptagna.
"Än en gång fick jag parkera på Ica Maxis vanliga parkering. Hoppas att ingen ställer sig bredvid min bil, för då får jag inte in min bebis i bilen igen. Snälla låt platserna gå till dem som behöver det extra utrymmet", skrev kunden i inlägget enligt tidningen.
Inlägget väckte starka reaktioner och flera höll med.
Ica-personalens vädjan till kunderna: "Respektera"
Butiksägaren Mikael Norling berättar för KT-Kuriren att han förstår kundernas frustration. Nu vädjar han till alla kunder som anländer till Ica Maxi i Karlskoga med bil.
– Vi vill ju verkligen att de här ytorna ska vara till för våra barnfamiljer och att de ska kunna parkera i lugn och ro. Vi har ingen möjlighet att bevaka och hålla koll på vilka det är som använder dem. Det är tydligt skyltat så vi kan bara vädja till andra kunder att respektera det, säger han.