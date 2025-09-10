Kommunerna sticker ut – här bor flest med obetalda p-böter

Varje år går svenska kommuner tiotals miljoner kronor förlorade, och inte av den orsaken man kan tro som politik eller slarv i budgetarbetet – utan för att parkeringsböter aldrig betalas.
Under 2024 handlade det om 35 miljoner kronor som aldrig nådde kommunernas kassor.
Orsaken? Utlandsregistrerade bilar. Av de över 63 000 felparkerade fordonen med utländska skyltat var det nästan var det nästan tre av fyra som inte betalar sin avgift.
"Stort problem för Sverige"
– Det är verkligen ett stort problem för Sverige och för landets kommuner, säger Dennis Wedin (M), vice ordförande i Stockholms stads trafiknämnd, till Aftonbladet.
Eftersom Transportstyrelsen system är byggt för svenska registreringsnummer finns inga bra sätt att följa upp obetalda avgifter när bilen har sitt ursprung utanför Sveriges gränser. Resultatet är att kommunerna själva får stå för förlusten, utan möjlighet att driva in pengarna.
Storstäderna är hårdast drabbade. Stockholm toppar i synnerhet listan med över 10 miljoner kronor i uteblivna bötesintäkter. Därefter följer Göteborg och Helsingborg.
Många mindre kommuner påverkas också, om än i mindre skala. Det handlar om altl från tusenlappar till tiotusentals kronor, summor som hade kunnat gå till allt från vägunderhåll till skolor.
Samtidigt finns det kommuner där summan är noll, eller där man helt saknar registrerade uppgifter. Här är kommunerna med flest och minst obetalda bötesbelopp, rapporterar Aftonbladet.
15 kommuner med störst obetalda bötesbelopp
- Stockholm 10 198 970 kronor
- Malmö 6 433 837 kronor
- Göteborg 4 453 227 kronor
- Helsingborg 3 004 930 kronor
- Solna 633 187 kronor
- Lund 613 162 kronor
- Järfälla 606 706 kronor
- Sundbyberg 369 490 kronor
- Strömstad 333 653 kronor
- Norrköping 322 632 kronor
- Sollentuna 237 402 kronor
- Uppsala 226 290 kronor
- Haninge 222 389 kronor
- Landskrona 200 476 kronor
- Västerås 216 039 kronor
Obetalda parkeringsböter i kommunerna
- Ale 2129 kronor
- Alingsås 15435 kronor
- Alvesta 9575 kronor
- Aneby 547 kronor
- Arboga 2988 kronor
- Arvidsjaur 1191 kronor
- Arvika 17339 kronor
- Askersund 4329 kronor
- Avesta 10728 kronor
- Bjuv 16411 kronor
- Boden 33726 kronor
- Bollebygd 494 kronor
- Bollnäs 4282 kronor
- Borgholm 11088 kronor
- Borlänge 31355 kronor
- Borås 278467 kronor
- Botkyrka 306968 kronor
- Bromölla 3870 kronor
- Bräcke 1194 kronor
- Burlöv 141359 kronor
- Båstad 79224 kronor
- Danderyd 21244 kronor
- Eda 894 kronor
- Ekerö 6023 kronor
- Eksjö 16728 kronor
- Enköping 28693 kronor
- Eskilstuna 61758 kronor
- Eslöv 59505 kronor
- Fagersta 1341 kronor
- Falkenberg 47332 kronor
- Falköping 4682 kronor
- Falun 29398 kronor
- Filipstad 1788 kronor
- Finspång 7005 kronor
- Flen 1682 kronor
- Forshaga 447 kronor
- Gislaved 1294 kronor
- Gnesta 1235 kronor
- Gnosjö 941 kronor
- Gotland 73996 kronor
- Grums 1341 kronor
- Gällivare 4482 kronor
- Gävle 86381 kronor
- Göteborg 4453227 kronor
- Hagfors 1641 kronor
- Hallsberg 12187 kronor
- Hallstahammar 2682 kronor
- Halmstad 58717 kronor
- Hammarö 747 kronor
- Haninge 222389 kronor
- Haparanda 11175 kronor
- Hedemora 941 kronor
- Helsingborg 3004930 kronor
- Hjo 4735 kronor
- Hofors 894 kronor
- Huddinge 244688 kronor
- Hudiksvall 15293 kronor
- Håbo 6752 kronor
- Hällefors 747 kronor
- Härnösand 11205 kronor
- Härryda 21268 kronor
- Hässleholm 30868 kronor
- Höganäs 24654 kronor
- Hörby 10922 kronor
- Höör 2735 kronor
- Järfälla 606706 kronor
- Jönköping 278194 kronor
- Kalix 694 kronor
- Kalmar 65574 kronor
- Karlshamn 82391 kronor
- Karlskoga 2135 kronor
- Karlskrona 267789 kronor
- Karlstad 171886 kronor
- Katrineholm 20169 kronor
- Kiruna 40730 kronor
- Klippan 19462 kronor
- Knivsta 34796 kronor
- Kramfors 1341 kronor
- Kristianstad 44893 kronor
- Kristinehamn 8405 kronor
- Kumla 4917 kronor
- Kungsbacka 12292 kronor
- Kungsör 2423 kronor
- Kungälv 243136 kronor
- Kävlinge 9434 kronor
- Köping 13434 kronor
- Laholm 9099 kronor
- Landskrona 200476 kronor
- Leksand 1735 kronor
- Lerum 6770 kronor
- Lidingö 89020 kronor
- Lidköping 26577 kronor
- Lilla Edet 10540 kronor
- Lindesberg 2388 kronor
- Linköping 131034 kronor
- Ljungby 7343 kronor
- Lomma 31625 kronor
- Ludvika 10246 kronor
- Luleå 108477 kronor
- Lund 613162 kronor
- Lysekil 38855 kronor
- Malmö 6433837 kronor
- Mariestad 10508 kronor
- Markaryd 547 kronor
- Mjölby 3882 kronor
- Mora 3347 kronor
- Motala 30002 kronor
- Mullsjö 647 kronor
- Mölndal 83390 kronor
- Mönsterås 2135 kronor
- Mörbylånga 894 kronor
- Nacka 163459 kronor
- Nora 4029 kronor
- Nordmaling 747 kronor
- Norrköping 322632 kronor
- Norrtälje 26356 kronor
- Nybro 3823 kronor
- Nykvarn 3282 kronor
- Nyköping 36134 kronor
- Nynäshamn 22145 kronor
- Nässjö 26990 kronor
- Olofström 4470 kronor
- Orsa 1441 kronor
- Orust 7128 kronor
- Osby 347 kronor
- Oskarshamn 9510 kronor
- Oxelösund 3682 kronor
- Partille 55611 kronor
- Perstorp 988 kronor
- Piteå 96461 kronor
- Ronneby 11822 kronor
- Rättvik 8452 kronor
- Salem 2635 kronor
- Sandviken 39937 kronor
- Sigtuna 538380 kronor
- Simrishamn 18811 kronor
- Sjöbo 4629 kronor
- Skara 1041 kronor
- Skellefteå 91674 kronor
- Skurup 8705 kronor
- Skövde 32637 kronor
- Smedjebacken 2079 kronor
- Sollefteå 3235 kronor
- Sollentuna 237402 kronor
- Solna 633187 kronor
- Sotenäs 62462 kronor
- Staffanstorp 947 kronor
- Stenungsund 5811 kronor
- Stockholm 10198970 kronor
- Storfors 447 kronor
- Strängnäs 9734 kronor
- Strömstad 333653 kronor
- Sundbyberg 369490 kronor
- Sundsvall 94423 kronor
- Sunne 1235 kronor
- Svalöv 1641 kronor
- Svedala 5364 kronor
- Säffle 2929 kronor
- Söderhamn 1247 kronor
- Söderköping 2288 kronor
- Södertälje 305528 kronor
- Sölvesborg 11205 kronor
- Tanum 29534 kronor
- Tidaholm 1341 kronor
- Tjörn 10393 kronor
- Tranås 7211 kronor
- Trelleborg 60932 kronor
- Trollhättan 81749 kronor
- Trosa 6564 kronor
- Tyresö 22540 kronor
- Täby 25865 kronor
- Uddevalla 50716 kronor
- Ulricehamn 1741 kronor
- Umeå 170137 kronor
- Upplands Väsby 31612 kronor
- Upplands-Bro 37454 kronor
- Uppsala 226290 kronor
- Vadstena 5223 kronor
- Vaggeryd 1641 kronor
- Vallentuna 5963 kronor
- Vansbro 2041 kronor
- Vara 1388 kronor
- Varberg 63181 kronor
- Vaxholm 11805 kronor
- Vellinge 32723 kronor
- Vetlanda 741 kronor
- Vimmerby 16818 kronor
- Vårgårda 447 kronor
- Vänersborg 19614 kronor
- Vännäs 297 kronor
- Värmdö 8217 kronor
- Värnamo 6787 kronor
- Västervik 31657 kronor
- Västerås 216039 kronor
- Växjö 82051 kronor
- Ystad 50754 kronor
- Åmål 5893 kronor
- Åre 50216 kronor
- Årjäng 37669 kronor
- Åstorp 76896 kronor
- Älmhult 1094 kronor
- Älvkarleby 747 kronor
- Ängelholm 49560 kronor
- Öckerö 4470 kronor
- Ödeshög 694 kronor
- Örebro 457106 kronor
- Örkelljunga 1388 kronor
- Örnsköldsvik 7670 kronor
- Östersund 124392 kronor
- Österåker 42559 kronor
- Östhammar 4376 kronor
- Östra Göinge 347 kronor
