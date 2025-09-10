Kommunerna sticker ut – här bor flest med obetalda p-böter

Svenska kommuner förlorar årligen flera miljoner kronor på obetalda parkeringsböter – vilka kommuner toppar listan?

Varje år går svenska kommuner tiotals miljoner kronor förlorade, och inte av den orsaken man kan tro som politik eller slarv i budgetarbetet – utan för att parkeringsböter aldrig betalas.

Under 2024 handlade det om 35 miljoner kronor som aldrig nådde kommunernas kassor.

Orsaken? Utlandsregistrerade bilar. Av de över 63 000 felparkerade fordonen med utländska skyltat var det nästan var det nästan tre av fyra som inte betalar sin avgift.

"Stort problem för Sverige"

– Det är verkligen ett stort problem för Sverige och för landets kommuner, säger Dennis Wedin (M), vice ordförande i Stockholms stads trafiknämnd, till Aftonbladet.

Eftersom Transportstyrelsen system är byggt för svenska registreringsnummer finns inga bra sätt att följa upp obetalda avgifter när bilen har sitt ursprung utanför Sveriges gränser. Resultatet är att kommunerna själva får stå för förlusten, utan möjlighet att driva in pengarna.

Storstäderna är hårdast drabbade. Stockholm toppar i synnerhet listan med över 10 miljoner kronor i uteblivna bötesintäkter. Därefter följer Göteborg och Helsingborg.

Många mindre kommuner påverkas också, om än i mindre skala. Det handlar om altl från tusenlappar till tiotusentals kronor, summor som hade kunnat gå till allt från vägunderhåll till skolor.

Samtidigt finns det kommuner där summan är noll, eller där man helt saknar registrerade uppgifter. Här är kommunerna med flest och minst obetalda bötesbelopp, rapporterar Aftonbladet.

15 kommuner med störst obetalda bötesbelopp

Stockholm 10 198 970 kronor

Malmö 6 433 837 kronor

Göteborg 4 453 227 kronor

Helsingborg 3 004 930 kronor

Solna 633 187 kronor

Lund 613 162 kronor

Järfälla 606 706 kronor

Sundbyberg 369 490 kronor

Strömstad 333 653 kronor

Norrköping 322 632 kronor

Sollentuna 237 402 kronor

Uppsala 226 290 kronor

Haninge 222 389 kronor

Landskrona 200 476 kronor

Västerås 216 039 kronor

Obetalda parkeringsböter i kommunerna

Ale 2129 kronor

Alingsås 15435 kronor

Alvesta 9575 kronor

Aneby 547 kronor

Arboga 2988 kronor

Arvidsjaur 1191 kronor

Arvika 17339 kronor

Askersund 4329 kronor

Avesta 10728 kronor

Bjuv 16411 kronor

Boden 33726 kronor

Bollebygd 494 kronor

Bollnäs 4282 kronor

Borgholm 11088 kronor

Borlänge 31355 kronor

Borås 278467 kronor

Botkyrka 306968 kronor

Bromölla 3870 kronor

Bräcke 1194 kronor

Burlöv 141359 kronor

Båstad 79224 kronor

Danderyd 21244 kronor

Eda 894 kronor

Ekerö 6023 kronor

Eksjö 16728 kronor

Enköping 28693 kronor

Eskilstuna 61758 kronor

Eslöv 59505 kronor

Fagersta 1341 kronor

Falkenberg 47332 kronor

Falköping 4682 kronor

Falun 29398 kronor

Filipstad 1788 kronor

Finspång 7005 kronor

Flen 1682 kronor

Forshaga 447 kronor

Gislaved 1294 kronor

Gnesta 1235 kronor

Gnosjö 941 kronor

Gotland 73996 kronor

Grums 1341 kronor

Gällivare 4482 kronor

Gävle 86381 kronor

Göteborg 4453227 kronor

Hagfors 1641 kronor

Hallsberg 12187 kronor

Hallstahammar 2682 kronor

Halmstad 58717 kronor

Hammarö 747 kronor

Haninge 222389 kronor

Haparanda 11175 kronor

Hedemora 941 kronor

Helsingborg 3004930 kronor

Hjo 4735 kronor

Hofors 894 kronor

Huddinge 244688 kronor

Hudiksvall 15293 kronor

Håbo 6752 kronor

Hällefors 747 kronor

Härnösand 11205 kronor

Härryda 21268 kronor

Hässleholm 30868 kronor

Höganäs 24654 kronor

Hörby 10922 kronor

Höör 2735 kronor

Järfälla 606706 kronor

Jönköping 278194 kronor

Kalix 694 kronor

Kalmar 65574 kronor

Karlshamn 82391 kronor

Karlskoga 2135 kronor

Karlskrona 267789 kronor

Karlstad 171886 kronor

Katrineholm 20169 kronor

Kiruna 40730 kronor

Klippan 19462 kronor

Knivsta 34796 kronor

Kramfors 1341 kronor

Kristianstad 44893 kronor

Kristinehamn 8405 kronor

Kumla 4917 kronor

Kungsbacka 12292 kronor

Kungsör 2423 kronor

Kungälv 243136 kronor

Kävlinge 9434 kronor

Köping 13434 kronor

Laholm 9099 kronor

Landskrona 200476 kronor

Leksand 1735 kronor

Lerum 6770 kronor

Lidingö 89020 kronor

Lidköping 26577 kronor

Lilla Edet 10540 kronor

Lindesberg 2388 kronor

Linköping 131034 kronor

Ljungby 7343 kronor

Lomma 31625 kronor

Ludvika 10246 kronor

Luleå 108477 kronor

Lund 613162 kronor

Lysekil 38855 kronor

Malmö 6433837 kronor

Mariestad 10508 kronor

Markaryd 547 kronor

Mjölby 3882 kronor

Mora 3347 kronor

Motala 30002 kronor

Mullsjö 647 kronor

Mölndal 83390 kronor

Mönsterås 2135 kronor

Mörbylånga 894 kronor

Nacka 163459 kronor

Nora 4029 kronor

Nordmaling 747 kronor

Norrköping 322632 kronor

Norrtälje 26356 kronor

Nybro 3823 kronor

Nykvarn 3282 kronor

Nyköping 36134 kronor

Nynäshamn 22145 kronor

Nässjö 26990 kronor

Olofström 4470 kronor

Orsa 1441 kronor

Orust 7128 kronor

Osby 347 kronor

Oskarshamn 9510 kronor

Oxelösund 3682 kronor

Partille 55611 kronor

Perstorp 988 kronor

Piteå 96461 kronor

Ronneby 11822 kronor

Rättvik 8452 kronor

Salem 2635 kronor

Sandviken 39937 kronor

Sigtuna 538380 kronor

Simrishamn 18811 kronor

Sjöbo 4629 kronor

Skara 1041 kronor

Skellefteå 91674 kronor

Skurup 8705 kronor

Skövde 32637 kronor

Smedjebacken 2079 kronor

Sollefteå 3235 kronor

Sollentuna 237402 kronor

Solna 633187 kronor

Sotenäs 62462 kronor

Staffanstorp 947 kronor

Stenungsund 5811 kronor

Stockholm 10198970 kronor

Storfors 447 kronor

Strängnäs 9734 kronor

Strömstad 333653 kronor

Sundbyberg 369490 kronor

Sundsvall 94423 kronor

Sunne 1235 kronor

Svalöv 1641 kronor

Svedala 5364 kronor

Säffle 2929 kronor

Söderhamn 1247 kronor

Söderköping 2288 kronor

Södertälje 305528 kronor

Sölvesborg 11205 kronor

Tanum 29534 kronor

Tidaholm 1341 kronor

Tjörn 10393 kronor

Tranås 7211 kronor

Trelleborg 60932 kronor

Trollhättan 81749 kronor

Trosa 6564 kronor

Tyresö 22540 kronor

Täby 25865 kronor

Uddevalla 50716 kronor

Ulricehamn 1741 kronor

Umeå 170137 kronor

Upplands Väsby 31612 kronor

Upplands-Bro 37454 kronor

Uppsala 226290 kronor

Vadstena 5223 kronor

Vaggeryd 1641 kronor

Vallentuna 5963 kronor

Vansbro 2041 kronor

Vara 1388 kronor

Varberg 63181 kronor

Vaxholm 11805 kronor

Vellinge 32723 kronor

Vetlanda 741 kronor

Vimmerby 16818 kronor

Vårgårda 447 kronor

Vänersborg 19614 kronor

Vännäs 297 kronor

Värmdö 8217 kronor

Värnamo 6787 kronor

Västervik 31657 kronor

Västerås 216039 kronor

Växjö 82051 kronor

Ystad 50754 kronor

Åmål 5893 kronor

Åre 50216 kronor

Årjäng 37669 kronor

Åstorp 76896 kronor

Älmhult 1094 kronor

Älvkarleby 747 kronor

Ängelholm 49560 kronor

Öckerö 4470 kronor

Ödeshög 694 kronor

Örebro 457106 kronor

Örkelljunga 1388 kronor

Örnsköldsvik 7670 kronor

Östersund 124392 kronor

Österåker 42559 kronor

Östhammar 4376 kronor

Östra Göinge 347 kronor