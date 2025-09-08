Nyheter24
370 böter på tre dagar: Här struntar cyklister i reglerna

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 11:30
Många cyklister åkte fast. Foto: Magnus Lejhall/TT & Anders Wiklund/TT

Polisen i Aarhus har haft händerna fulla. Under en tre dagar lång insats fick hela 370 cyklister och elsparkcyklister böter för olika trafikbrott.

Marcus Berggren
Redaktör

Det rapporterar TV2.

MISSA INTE: Så bra är nya elektriska Mercedes GLC – vi har åkt med

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Böter för fotgängarfält och rödljus

Den vanligaste överträdelsen var att cykla rakt över ett övergångsställe. Det stod för 267 av alla böter som delades ut. 

Andra förseelser var att cykla mot rött ljus, köra mot färdriktningen och använda mobilen under färd.

– Det var nedslående att se hur många som inte respekterar trafikreglerna. Det här skapar farliga situationer för både cyklister och andra trafikanter, särskilt i en tät stad som Aarhus, säger kommissarie Amrik Chadha från Østjyllands Politi i ett pressmeddelande.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Tre dagar gav 370 böter

Insatsen genomfördes tisdag till torsdag på flera platser i Aarhus. Polisen betonar att det inte var någon stor resursinsats, men trots det slutade det med 370 böter riktade mot 351 personer.

Syftet var att sätta fokus på cyklisters beteende i trafiken och öka säkerheten för alla trafikanter. Resultatet visar enligt polisen att många fortfarande ser mellan fingrarna när det gäller regler på två hjul.

Kommentarer

