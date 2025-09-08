370 böter på tre dagar: Här struntar cyklister i reglerna

Det rapporterar TV2.
Böter för fotgängarfält och rödljus
Den vanligaste överträdelsen var att cykla rakt över ett övergångsställe. Det stod för 267 av alla böter som delades ut.
Andra förseelser var att cykla mot rött ljus, köra mot färdriktningen och använda mobilen under färd.
– Det var nedslående att se hur många som inte respekterar trafikreglerna. Det här skapar farliga situationer för både cyklister och andra trafikanter, särskilt i en tät stad som Aarhus, säger kommissarie Amrik Chadha från Østjyllands Politi i ett pressmeddelande.
LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion
Tre dagar gav 370 böter
Insatsen genomfördes tisdag till torsdag på flera platser i Aarhus. Polisen betonar att det inte var någon stor resursinsats, men trots det slutade det med 370 böter riktade mot 351 personer.
Syftet var att sätta fokus på cyklisters beteende i trafiken och öka säkerheten för alla trafikanter. Resultatet visar enligt polisen att många fortfarande ser mellan fingrarna när det gäller regler på två hjul.