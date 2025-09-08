Just nu sprids falska meddelanden som påstår sig vara från SOS Alarm.

Just nu cirkulerar falska varningar som kan skapa oro bland invånare i Sverige. Meddelandet ser trovärdigt ut, och säger sig komma från myndigheter.

Det är inte första gången allmänheten utsätts för oäkta information, särskilt via mobiltelefonerna. Men när det handlar om något så allvarligt som en varning till allmänheten, är det avgörande att veta vad som är äkta – och vad som är en bluff.

Falska sms – utger sig vara från SOS Alarm

Just nu sprids bluff-sms där avsändaren påstår att det handlar om ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) från SOS Alarm. Meddelandena har inget att göra med verkliga VMA och är inte utskickad av någon behörig aktör, rapporterar Säkerhetskollen.

Ett VMA är ett verktyg som används av svenska myndigheter för att varna och informera allmänheten vid allvarliga händelser eller faror. SOS Alarm ansvarar för att förmedla dessa meddelanden, på uppdrag av regeringen, i samverkan med Sveriges Radios sändningsledning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvar för hela VMA-systemet.

Så vet du om "VMA-meddelande" är äkta

Det är viktigt att ha koll på att ett VMA aldrig skickas ut enbart via ett sms. Istället används flera kommunikationskanaler samtidigt för att nå ut snabbt och brett. Dessa kanaler är bland annat:

112-appen, SR Play, Krisinformations app.

Sveriges Radios kanaler, samt kommersiella radiokanaler och medverkande TV-företag.

Via sms.

Varningen "Hesa Fredrik" i vissa fall.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Skydda dig från bluffen

Att få ett sms som påstår sig vara VMA, kan tas emot läskigt och oroande hos vissa. Det säkraste sättet att kontrollera äktheten är att lyssna på Sveriges Radio P4, där alla riktiga VMA alltid sänds ut. Du kan också få verifierad information via Krisinformation.se eller genom att ringa informationsnumret 113 13.