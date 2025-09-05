En klassisk och omtyckt vägkrog vid E4 i Bygdeå stänger för gott.

– Jag får en tår i ögat när jag tänker på det, säger restaurangens ägare Magnus Andersson, som varit med och drivit krogen i 25 år.

Sedan år 2000 har den klassiska vägkrogen Frasses i Bygdeå serverat hamburgare till hungriga förbipasserande resenärer. Under måndagen möttes dock besökarna av en skylt som berättade att krogen nu bommat igen för gott.

– Vi har kämpat de tre senaste åren, men nu håller det inte längre, berättar ägaren Magnus Andersson för Västerbottens-Kuriren.

Klassiska krogen vid E4 stänger för gott – efter 25 år

För tidningen berättar Andersson, som även driver Ica-butiken i samma byggnad, att krogen kunnat överleva de senaste åren tack vare koncernbidrag. Nu väljer man att avveckla Frasses.

– Det är verkligen tråkigt, och jag får en tår i ögat av att tänka på det, fortsätter Andersson, som varit med och drivit krogen sedan den öppnade för 25 år sedan.

Det händer med lokalen

Totalt påverkas fyra anställda, varav en har arbetat på Frasses på heltid. Andersson poängterar att det är tråkigt att inte kunna erbjuda bygdens unga ett bra extrajobb eller en första anställning.

– Jag kan inte låta bli att bli nostalgisk när jag ser hur många unga som jobbar här. Bara sedan 2010 är det över 100 personer, säger han.