Kunderna har börjat upptäcka Marabous stora förändring

Chokladjätten Marabou har förändrat sin choklad drastiskt. Och nu börjar kunderna märka av förändringen – men det har genererat en del sura miner.

Många människor ute i stugorna föredrar att saker, i synnerhet livsmedel, fortsätter att vara som de alltid har varit. Och många märker även snabbt skillnad vid minsta lilla förändring.

Alla minns vi det rabalder som ägde rum när Magnumglassarna blev mindre. Detta då företaget ville minska kaloriinnehållet i glassen. Många blev även nervösa då Coca Cola ändrade sitt recept efter Donalds Trumps utspel tidigare i år.

En annan produkt som berört svenskarna starkt är de utbytta pralinerna i Alladin-asken. Inför julen 2014 försvann både körsbärslikören och trillingnöten från asken vilket skapade ramaskri i Sverige. Nytt tillskott blev istället hallonlakrits vilket inte alls var populärt.

Det hela gjordes enbart av ekonomiska skäl.

Och ja, vi svenskar uppskattar sannerligen vår choklad och någonting som ligger varmt om hjärtat är Marabouchokladen. För den som är petnoga så är företaget svenskt i grunden men ägs i dag av Mondelez International.

Marabou har en rad olika smaker som finns i hyllorna varav de två populäraste är den vanliga mjölkchokladen och Schweizernöt.

Och trots att företaget inte ändrat sitt recept så har de nu gjort en annan ändring som fått många att se rött.

Marabou svarar ilsken kund efter stora förändringen

Det var redan i april som chokladjätten gick ut med uppgifter om att de krymper sina chokladkakor.

”Vi förstår att våra konsumenter inte kommer uppskatta att de får mindre choklad, men vår förhoppning är att konsumenten får tillgång till ett mer överkomligt styckpris beroende på hur handeln väljer att prissätta våra produkter”, sa Julia Lindberg, VD på Mondelēz Sverige, i ett pressmeddelande vid tillfället.

Men ännu har inte alla kunder märkt av förändringen.

En av de som nyligen upptäckte det hela var ingen mindre än Robinson-profilen och TikTok-profilen Elin Brynzér. Elin har i dag över 210 000 följare på TikTok som fick höra om hennes missnöje kring det hela.

– Är jag den enda som upptäkt detta nu? Marabou har alltså tagit bort 200 grams-kakan helt från alla smaker? Jag var först så glad, men sedan blev jag så besviken, berättar hon.

Snabbt gick Marabou in och svarade på det hela.

