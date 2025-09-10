Nyheter24
BMW om EU:s elbilsmål: "Ett stort misstag"

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 10:30
BMW tycker inte att EU:s mål om elbilar till 2035 är realistiskt. Foto: BMW & Michel Euler/AP/TT

EU vill stoppa försäljningen av nya bensin- och dieselbilar från 2035. Men nu höjs röster från bilindustrins tyngsta namn. BMW:s vd Oliver Zipse menar att beslutet är både farligt och felaktigt.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

EU har satt ett tydligt mål och det är att från och med 2035 ska alla nya bilar som säljs i Europa vara helt utsläppsfria.

Ändå är elbilarna fortfarande långt ifrån dominerande på marknaden.

Under första halvåret 2025 stod de endast för 17,5 procent av nybilsförsäljningen i Europa.

Det rapporterar Reuters.

Växande motstånd i industrin

Motståndet mot EU:s plan har vuxit sig starkare den senaste tiden. Vd:ar från Stellantis, Volkswagen och Mercedes har redan gått ut och sagt att tidsfristen måste flyttas fram eller att reglerna behöver mildras.

De pekar på att fordon med mycket låga utsläpp, exempelvis bilar som kan köras på syntetiska bränslen eller elbilar med räckviddsförlängare, borde få säljas även efter 2035.

BMW:s vd: "Vi gör oss själva en otjänst"

Nu är det BMW:s tur att protestera. I en intervju med Politico kallar Oliver Zipse beslutet för ett stort misstag. Han menar att det är farligt att sätta ett slutdatum för förbränningsmotorer utan att se till hela bilden.

Enligt Zipse riskerar man att ignorera utsläpp från hela värdekedjan, däribland produktionen av batterier och varifrån elen faktiskt kommer. Han varnar också för att politikerna lägger ett orimligt ansvar på enskilda branscher.

– Vi gör oss själva en otjänst genom att sätta godtyckliga datum som alla måste rätta sig efter", säger han i intervjun.

KriKritiker menar att EU riskerar att hamna på efterkälken jämfört med Kina, där utvecklingen av utsläppsfria fordon går i rasande fart. 

Den norska elbilsföreningen uttrycker oro för att motståndet kan försvåra en förutsägbar klimatomställning.

Nu återstår frågan om EU står fast vid sina klimatmål eller om pressen från biljättarna får unionen att ändra kurs.

Senaste nytt
