Polisens viktiga meddelande – felet i bilen kan ge böter

Polisen går nu ut med en viktig påminnelse till alla bilförare: "små" fel på bilen kan leda till böter. Har du koll på vad som gäller?

Vad gäller och berörs du?

Glömmer du detta i bilen? Risk för böter

Många förare kör runt med sprickor i vindrutan utan att tänka på vilka konsekvenser som medföljer. Enligt polisens uppgifter kan en bristfällig vindruta leda till böter på 500 kronor.

Det gäller oavsett om skadan påverkar sikten direkt eller inte, så länge rutan inte bedöms som trafiksäker.

Det är inte den enda detaljen på bilen som kan resultera i böter vid kontroll. Saknar man en varningstriangel, kan det också kosta 500 kronor. Och fungerar inte parkeringsbromsen, är det samma belopp som gäller även där.

Du får dessutom inte ha vindrutor eller sidorutor som har otillåtna färgskikt, något som också kan leda till en bot på 500 kronor. Samma gäller om vindrutetorkaren inte fungerar som den ska. Trots att dessa fel kanske inte känns akuta, betraktas de som potentiella säkerhetsrisker.

Även "små" fel bedöms allvarligt

Att polisen tar bristerna på allvar beror på att de kan påverka både förarens och andras säkerhet. En sprucken vindruta kan till exempel försvara glasets hållbarhet vid en olycka eller påverka sikten i starkt ljus.

Defekta bromsar och dåligt sikt från smuts eller imma utan fungerande torkare kan snabbt skapa farliga situationer i trafiken.

Polisen är tydlig.

“Det är upp till dig som trafikant att vara påläst på vad som gäller. Det är också upp till dig som trafikant att se till att ditt fordon är i dugligt skick, samt besiktat, skattat och försäkrat”, skriver polisen i ett pressmeddelande.