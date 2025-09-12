Kunderna rusar till Rusta – omsättningen ökar

Under hösten 2025 kommer Rusta att öppna sex nya stora varuhus, både i Sverige och i Finland. I dagarna öppnade två av dessa, ett i Lindesberg i Sverige och ett i Äänekoski i Finland.
Då öppnar det första cityvaruhuset
Alla nya varuhusöppningar under hösten ingår i en historiskt stor expansionssatsning i Norden. Efter höstens sex nyöppningar kommer Rusta ha totalt 231 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.
Under våren 2026 kommer man dessutom öppna ett nytt varuhus i centrala Helsingfors, Rustas första cityläge i Finland, skriver Rusta i ett pressmeddelande.
Rustas vd: "Känns fantastiskt"
Planen som presenterades i december 2024 var att man skulle öppna 50 till 80 nya varuhus under innevarande och kommande räkenskapsår.
– Det känns fantastiskt att inleda hösten på bästa sätt med att fortsätta varuhusexpansionen i hög takt på våra nordiska marknader. Under året ser vi också fram emot att öppna vårt första cityvaruhus i Helsingfors. Varuhusöppningarna är en viktig del av vår långsiktiga strategi att fortsätta investera i tillväxt på samtliga marknader, och bidrar till att stärka vår position som en ledande aktör på den nordiska lågprismarknaden, säger Göran Westerberg, vd för Rusta i ett pressmeddelande.
Men även om lågpriskedjan Rusta satsar sjönk deras rörelsevinst under första kvartalet jämfört med föregående år.
Vinsten sjönk 71 miljoner
Omsättningen har ökat, men vinsten sjönk med 71 miljoner kronor.
– Resultatmässigt påverkas kvartalet negativt av valutaeffekter, som vi bedömer vara övergående, men också av den svaga marknaden i Finland, skriver bolaget i delårsrapporten.
Kundera köpvilja ökar i Norge
Men i både Norge och Sverige har utvecklingen varit bättre.
– Norge hade högst tillväxt av samtliga Rustas marknader, och i både Sverige och Norge märks nu tydligt förbättrade marknadsförutsättningar med en genomgående ökad köpvilja bland kunderna, skriver bolaget i delårsrapporten som Göteborgs-Posten tagit del av.