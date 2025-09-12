Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Rusta

Kunderna rusar till Rusta – omsättningen ökar

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 12:58
Bilder på Rusta och deras kundvagnar.
Kunderna rusar till Rusta – omsättningen ökar. Foto: Jessica Gow/TT

Rusta kommer öppna sex nya stora varuhus under hösten 2024, både i Sverige och Finland. Enligt bolagets delårsrapport ökade omsättningen, men vinsten minskade.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Rusta, Varuhus

Under hösten 2025 kommer Rusta att öppna sex nya stora varuhus, både i Sverige och i Finland. I dagarna öppnade två av dessa, ett i Lindesberg i Sverige och ett i Äänekoski i Finland.

Då öppnar det första cityvaruhuset

Alla nya varuhusöppningar under hösten ingår i en historiskt stor expansionssatsning i Norden. Efter höstens sex nyöppningar kommer Rusta ha totalt 231 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. 

Under våren 2026 kommer man dessutom öppna ett nytt varuhus i centrala Helsingfors, Rustas första cityläge i Finland, skriver Rusta i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Har du Happy Meal-leksaken hemma? Är värd 2 800 kronor i dag

Annons

Rustas vd: "Känns fantastiskt"

Planen som presenterades i december 2024 var att man skulle öppna 50 till 80 nya varuhus under innevarande och kommande räkenskapsår.

– Det känns fantastiskt att inleda hösten på bästa sätt med att fortsätta varuhusexpansionen i hög takt på våra nordiska marknader. Under året ser vi också fram emot att öppna vårt första cityvaruhus i Helsingfors. Varuhusöppningarna är en viktig del av vår långsiktiga strategi att fortsätta investera i tillväxt på samtliga marknader, och bidrar till att stärka vår position som en ledande aktör på den nordiska lågprismarknaden, säger Göran Westerberg, vd för Rusta i ett pressmeddelande.

Men även om lågpriskedjan Rusta satsar sjönk deras rörelsevinst under första kvartalet jämfört med föregående år. 

LÄS MER: Cervera ger bort gratis porslin till kunderna

Annons

Vinsten sjönk 71 miljoner

Omsättningen har ökat, men vinsten sjönk med 71 miljoner kronor.

– Resultatmässigt påverkas kvartalet negativt av valutaeffekter, som vi bedömer vara övergående, men också av den svaga marknaden i Finland, skriver bolaget i delårsrapporten.

LÄS MER: Därför torkar personal av allt Kim Jong-Un rört vid

Kundera köpvilja ökar i Norge

Men i både Norge och Sverige har utvecklingen varit bättre.

– Norge hade högst tillväxt av samtliga Rustas marknader, och i både Sverige och Norge märks nu tydligt förbättrade marknadsförutsättningar med en genomgående ökad köpvilja bland kunderna, skriver bolaget i delårsrapporten som Göteborgs-Posten tagit del av.

LÄS MER: Rusta storsatsar – öppnar sex nya varuhus

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Halv miljard på miljösatsningar i budgeten

Idag
13:29
Nyheter
/ Teknik

Ny bluffvåg drabbar hotell – kan tjuva din identitet

Idag
13:20
Nyheter
/ Inrikes

Regeringen skrotar dagens elevstöd

Idag
12:58
Nyheter
/ Inrikes

Kunderna rusar till Rusta – omsättningen ökar

Idag
12:42
Nyheter
/ Inrikes

V kallar Busch till utskott om Kirunastöd

Idag
11:55
Sport

Allt om Lena Sundqvist: Familj, SHL och om hon har partner

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons