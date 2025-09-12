Efter 40 år på Sveavägen 75 i centrala Stockholm stänger ​Hard Rock Cafe.

I 40 år har den omtyckta restaurangen Hard Rock Cafe legat på Sveavägen 75 i centrala Stockholm.

Många minns nog långa trevliga middagar på restaurangen, hur man firat födelsedagar där som liten och festat till det på sent på natten.

Hard Rock Cafe stänger på Sveavägen – flyttar till Vasastan

Men nu står det klart att den älskade restaurangen stänger på Sveavägen 75 och flyttar till Vasagatan.

Annons

– Det stämmer, det kommer att finnas ett Hard Rock Cafe på Vasagatan, säger verksamhetschefen Jason Burek till Mitt i.

När flytten kommer ske är inte offentligt än och verksamhetschefen vill inte avslöja något ännu, men uppmanar alla restaurangkunder att hålla koll på sociala medier.

Så blir den nya restaurangen

Den nya lokalen kommer vara dubbelt så stor som den älskade lokalen på Sveavägen 75.

– Vasagatan har haft en positiv utveckling de senaste åren och etableringen av Hard Rock Cafe bidrar ytterligare till det, säger Emanuel Westin, chef för affärsutveckling retail på fastighetsägaren Hufvudstaden, till Mitt i.