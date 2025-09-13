SMHI: Ännu mer regn väntar Västernorrland

Uppemot 100 millimeter regn föll på kort tid på söndagen den 7 september och drabbade främst Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Ett 40-tal vägar skadades eller spolades bort och två tåg spårade ur.

Regnet har orsakat stora översvämningar, bland annat i Kubbe utanför Örnsköldsvik där stora delar av byn hamnade under vatten.