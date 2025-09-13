Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Sveriges Radio

SMHI: Ännu mer regn väntar Västernorrland

Publicerad: 13 sep. 2025, kl. 11:56
Uppdaterad: 13 sep. 2025, kl. 12:04
SMHI följer situationen i översvämningsdrabbade Västernorrland noga. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Västernorrland har drabbats hårt av översvämningar. Under natten mot måndag har området mer regn att vänta. En ny varning kan komma att utfärdas inom kort, enligt SMHI.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämne:

Sveriges Radio

Runt 30-40 millimeter regn väntas falla över Västernorrland under natten mot måndagen och in på dagen. Lokalt kan det bli mer.

Det är mindre än vad som föll under förra helgens regnoväder– men SMHI följer situationen noga, enligt meteorologen Linnea Rehn Wittskog.

— Vi har dagliga avstämningar med Länsstyrelsen och MSB. Det är mycket skador som ska repareras och mer regn kan försvåra det, säger hon till TT.

Två veckor

Under lördagen har Västernorrland mestadels uppehåll. Söndagen ger eventuellt några skurar, men redan framåt kvällen kan det börja regna kraftigare, enligt SMHI.

Översvämningarna har kraftigt påverkat trafiken och bland annat spårade två godståg ur. Ett av dem var lastat med farligt avfall, bland annat ammunition. Det tåget spårade ur på stambanan vid Skorped utanför Örnsköldsvik.

Det kan ta två veckor innan tågtrafiken på Stambanan är igång igen, enligt Trafikverket

— Det är ett gigantiskt jobb, säger Anders Sundberg, vars åkerfirma arbetar på platsen, till Sveriges radio.

Känsligt område

Det andra tåget, som var lastat med timmer, spårade ur på Ådalsbanan. För den drabbade sträckan är prognosen åtminstone en vecka.

— Vi har en mätvagn ute i dag som kollar av skicket på järnvägen, både på Ådalsbanan och Bottniabanan. Man läser av allt som krävs för att ta reda på om järnvägen är säker att köra på, säger Sara Lindström, presskommunikatör på Trafikverket, till TT på lördagen.

Linnea Rehn Wittskog på SMHI påpekar att landskapet i Västernorrland har speciella geografiska förutsättningar som gör området känsligt för stora regnmängder.

— Det är mycket berg, och när regnet kommer störtar det ner och samlas i vattendragen. Små bäckar kan bli som stora floder eller älvar, säger hon.

Fakta: Skyfall i Västernorrland

Uppemot 100 millimeter regn föll på kort tid på söndagen den 7 september och drabbade främst Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Ett 40-tal vägar skadades eller spolades bort och två tåg spårade ur.

Regnet har orsakat stora översvämningar, bland annat i Kubbe utanför Örnsköldsvik där stora delar av byn hamnade under vatten.

