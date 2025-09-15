Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

Rymlingarna fortfarande på fri fot – en dömd för mordbrand

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 11:26
Uppdaterad: 15 sep. 2025, kl. 11:45
De båda männen som i helgen rymde från häktet i Borås är fortfarande på fri fot. Foto: Adam Ihse/TT

De båda männen som i helgen rymde från häktet i Borås är fortfarande på fri fot. En av dem är dömd för flera grova våldsbrott i Göteborg. Det är en person med en dokumenterad farlighet, säger Jens Andersson, presstalesperson vid polisen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Polisen, Göteborg

Det var på söndagsmorgonen som männen, som båda är dömda till fleråriga fängelsestraff, rymde från häktet i Borås där de vid tillfället var placerade. Häktet ligger i anslutning till fängelset.

Enligt Kriminalvården tog sig männen över flera staket i samband med att personalen hanterade två parallella larm på rastgården.

Männen var på måndagsförmiddagen fortfarande på fri fot.

LÄS MER: Försvunnen 22-åring hittad död i Kanada – efter 50 år

En dömd för mordbrand

Den ene, en man i 25-årsåldern, är enligt polisen hemmahörande i Göteborg. På söndagen valde polisen att publicera en bild av mannen.

— Det gjordes efter en samlad bedömning, det är en person med en dokumenterad farlighet och många grova brott han varit drivande i, säger Jens Andersson.

Enligt Göteborgs-Posten handlar det om en ledarfigur inom ett av de kriminella nätverken i Göteborg. Mannen dömdes tidigare i år till 17 år och 10 månaders fängelse.

Den andre mannen är enligt polisen i 30-årsåldern och dömd till ett flerårigt fängelsestraff för mordbrand.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:08
Nyheter
/ Inrikes

P-bolag krävs på pengar för dubbelfakturering

Idag
12:02
Nyheter
/ Inrikes

Man döms för elva våldtäkter

Idag
11:34
Nyheter
/ Inrikes

Nordisk lågpriskedja kommer till Sverige

Idag
11:26
Nyheter
/ Inrikes

Rymlingarna fortfarande på fri fot – en dömd för mordbrand

Idag
10:52
Nyheter
/ Inrikes

Västernorrland får stöd från rymden

Idag
10:26
Nyheter
/ Inrikes

Sexbarnsmamma: Skulle vara helt ensam utan det här

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons