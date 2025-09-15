Rymlingarna fortfarande på fri fot – en dömd för mordbrand

Det var på söndagsmorgonen som männen, som båda är dömda till fleråriga fängelsestraff, rymde från häktet i Borås där de vid tillfället var placerade. Häktet ligger i anslutning till fängelset.
Enligt Kriminalvården tog sig männen över flera staket i samband med att personalen hanterade två parallella larm på rastgården.
Männen var på måndagsförmiddagen fortfarande på fri fot.
En dömd för mordbrand
Den ene, en man i 25-årsåldern, är enligt polisen hemmahörande i Göteborg. På söndagen valde polisen att publicera en bild av mannen.
— Det gjordes efter en samlad bedömning, det är en person med en dokumenterad farlighet och många grova brott han varit drivande i, säger Jens Andersson.
Enligt Göteborgs-Posten handlar det om en ledarfigur inom ett av de kriminella nätverken i Göteborg. Mannen dömdes tidigare i år till 17 år och 10 månaders fängelse.
Den andre mannen är enligt polisen i 30-årsåldern och dömd till ett flerårigt fängelsestraff för mordbrand.