Försvunnen 22-åring hittad död i Kanada – efter 50 år

Publicerad: 9 sep. 2025, kl. 18:26
Genrebilder. Foto: Terje Pedersen/TT & Christine Olsson/TT

En 22-årig man som senast sågs vid livet år 1973 har hittats död.

Eric Singer var bara 22 år när han spårlöst försvann från sitt familjehem i Cleveland i USA. 50 år senare har man kunnat fastställa att hans kvarlevor hittats i ett skogsområde i Kanada, skriver People

Försvann under cykeltur

Singer ska ha bosatt sig i Kanada några år innan sitt försvinnande. Sommaren 1973 besökte han sin familj hemma i Cleveland, för att sedan återvända till Kanada samma höst. Därefter ska familjen inte ha hört något från honom. 

"Den 3 oktober 1973 var den sista gången jag såg honom", säger Singers syster i ett uttalande. 

Singer ska enligt Peoples uppgifter ha försvunnit efter att ha begett sig iväg på en cykeltur med en ryggsäck. 

22-årig man hittad död – efter 50 år 

När familjen inte fick kontakt med Singer anmälde de honom försvunnen, och polisen inledde ett sökarbete utan framgång. 

Redan i april år 1980 upptäckte några vandrare mänskliga kvarlevor i ett skogsområde i Ontario i Kanada. Polis tillkallades till platsen, och under de kommande dagarna hittade man både en känga, en läderplånbok, en sovsäck, kläder och fler kvarlevor, skriver polisen i provinsen i ett pressmeddelande

Genombrottet kom dock inte förrän 2019, när polisen började använda sig av en ny teknik. Polisen vände sig till organisationen DNA Doe Project, som i år kunde fastställa att kvarlevorna tillhörde försvunna Eric Singer. 

