En 22-årig man som senast sågs vid livet år 1973 har hittats död.

Eric Singer var bara 22 år när han spårlöst försvann från sitt familjehem i Cleveland i USA. 50 år senare har man kunnat fastställa att hans kvarlevor hittats i ett skogsområde i Kanada, skriver People.

Försvann under cykeltur

Singer ska ha bosatt sig i Kanada några år innan sitt försvinnande. Sommaren 1973 besökte han sin familj hemma i Cleveland, för att sedan återvända till Kanada samma höst. Därefter ska familjen inte ha hört något från honom.

"Den 3 oktober 1973 var den sista gången jag såg honom", säger Singers syster i ett uttalande.

Singer ska enligt Peoples uppgifter ha försvunnit efter att ha begett sig iväg på en cykeltur med en ryggsäck.

När familjen inte fick kontakt med Singer anmälde de honom försvunnen, och polisen inledde ett sökarbete utan framgång.

Redan i april år 1980 upptäckte några vandrare mänskliga kvarlevor i ett skogsområde i Ontario i Kanada. Polis tillkallades till platsen, och under de kommande dagarna hittade man både en känga, en läderplånbok, en sovsäck, kläder och fler kvarlevor, skriver polisen i provinsen i ett pressmeddelande.