Tre svenskar har gripits i Portugal, skriver polisen på sin hemsida.

De tre svenskarna misstänks vara huvudmän i en omfattande bedrägeriverksamhet där många personer, främst äldre, i Sverige blivit lurade på cirka 100 miljoner kronor, skriver polisen.





– Det är tack vare ett mycket gott samarbete mellan polisen i Sverige, Spanien, Portugal och Europol som gripandet har kunnat ske, säger Johan Sangby, utredningsledare för det svenska arbetet i insatsen.



Tre svenskar gripna i Portugal – ytterligare 60 misstänka

Utredningen visar att de misstänkta sedan i början av 2023 har kontaktat målsägandena via sms och på telefon och utgett sig för att komma från bland annat olika inkassobolag men även resebolag.