De tre svenskarna misstänks vara huvudmän i en omfattande bedrägeriverksamhet där många personer, främst äldre, i Sverige blivit lurade på cirka 100 miljoner kronor, skriver polisen.
– Det är tack vare ett mycket gott samarbete mellan polisen i Sverige, Spanien, Portugal och Europol som gripandet har kunnat ske, säger Johan Sangby, utredningsledare för det svenska arbetet i insatsen.
Tre svenskar gripna i Portugal – ytterligare 60 misstänka
Utredningen visar att de misstänkta sedan i början av 2023 har kontaktat målsägandena via sms och på telefon och utgett sig för att komma från bland annat olika inkassobolag men även resebolag.
Ytterligare cirka 60 personer är misstänkta för inblandning i brotten och greps i samband med en större insats i Portugal.