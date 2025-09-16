Den huvudmisstänkta i Madeleine McCann-fallet Christian Brückner kommer att släpps på fri fot under onsdagen. Något som ses som ett avgörande ögonblick och ett hinder för utredningen i McCann-fallet.





Christian Brückner, är en man som dömts för våldtäkt på en 72-årig amerikansk kvinna.

Av tysk medier har han även utsetts till huvudmisstänkt för försvinnandet av brittiska flickan Madeleine McCann, som försvann för nästan 20 år sedan.

Man misstänkt i Madeleine McCann-fallet släpps på fri fot

Mannen, som är 49 år och tysk medborgare, har suttit i fängelse i sju år för våldtäkten på den amerikanska kvinnan. Under onsdagen kommer han att sättas på fri fot.

Våldtäkten ska ha skett i samma region i Portugal som McCann försvann. Han är fortfarande under formell utredning gällande Madeleine McCann-fallet från 2007 men har aldrig åtalats och förnekar all inblandning.

Avböjde intervju med brittiska utredare

Brückner har avböjt att bli intervjuad av utredare och prata om hur han rört sig i södra Portugals Algarve-regionen när treåriga Madeleine McCann försvann.

Att han avböjde förfrågan från London Metropolitan Polices har setts som ett bakslag för utredare i både Storbritannien, Portugal och Tyskland.

Att Brückner frigivs kommer att ses både som ett avgörande ögonblick och ett hinder för många utredare inom fallet, skriver CBS News.

Kan få dömas till tillsynsåtgärder

Åklagare i staden Braunschweig har ansökt till regionaldomstolen i Hildesheim om övervakning och tillsynsåtgärder av Brückner med bland annat fotledsspåring.

Han kan även bli skyldig att ange en fast bostad och arbetsplats och förbjudas att besöka områden med kopplingar till hans tidigare brott.

Om regionaldomstolen slår fast att han ska få spårning kan han även förbjudas att lämna Tyskland utan godkännande från myndigheter.

Huruvida han kommer få tillsynsåtgärder, och i så fall vilka, kommer avgörs av den regionala domstolen, skriver CBS News.

Identifierades som huvudmisstänkt 2020

Försvinnandet av Madeleine McCann är fortfarande ett av världens mest uppmärksammade utredningar.