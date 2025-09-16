Så vet du om din mejladress blivit hackad – efter läckan

Miljoner svenskar kan ha fått sina personuppgifter stulna efter den stora läckan hos Miljödata. Hur tar man reda på om man är drabbad?

I augusti 2025 drabbades systemleverantören Miljödata av ett stort dataintrång.

Läckan rör upp till 1,5 miljoner vars uppgifter har lagts ut på darknet, något flera medier rapporterat om tidigare, däribland Nyheter24, Aftonbladet och Voister.

Bland uppgifterna finns namn, adresser, mejladresser, personnummer, och i vissa fall även uppgifter om sjukdagar och anställnings-ID.

Vad som gör läckan extra farlig är att den kan innehålla skyddade personuppgifter, det vill säga information som enligt personuppgiftslagen och sekretess kan vara extra känslig.

Karl Emil Nikka varnar för att det nu finns en förhöjd risk för nätfiskeattacker där angripare kan utnyttja den tillgång till grundläggande personuppgifter som läckan ger, rapporterar Omni.

Vad gör man åt detta?

Kontrollera om din mejl har blivit hackad

Det finns konkreta steg för att ta reda på om din mejladress ingår i någon läcka, och vad det innebär. Så vad gäller?

På Säkerhetskollen kan man använda sig av ett verktyg för att se om sina mejladresser finns med i någon känd läcka.

De har också en sida för att ta reda på om man har blivit utsatt i Miljödata-läckan. Skulle man få ett positivt resultat, det vill säga att mejladressen har synts i läckan, betyder det att din data eller uppgifter finns någonstans där den inte ska vara.

Foto: Säkerhetskollen.

Vad betyder det om din mejl är med?

Jo, det betyder inte automatiskt att kontot är hackat. "Bara" att din mejladress och eventuellt andra uppgifter har blivit tillgängliga för någon annan, utan din tillåtelse.

Det medför att risken för nätfiske ökar. Bedragare kan utge sig för att ha uppgifter från läckan och hänvisa till den – för att luras.

Var extra vaksam på mejl, sms eller samtal där någon påstår sig representera en myndighet, företag eller organisation som vill få dig att lämna ut mer information.

Är du drabbad? Så skyddar du dig

Om Säkerhetskollen eller annan pålitlig källa visar att din mejl har blivit läckt, finns det flera saker man kan göra.

Det är viktigt att genast byta lösenord, speciellt om man använder samma lösenord på flera olika plattformar.

Använd tvåfaktorsautentisering där det är möjligt.

Granska kontoinställningarna: har någon obehörig åtkomst, har mejlen vidarebefordrats?

Var försiktig med länkar och bilagor, särskilt om de refererar till Miljödata-läckan eller frågor om personliga uppgifter.