Larmet: Ny Android-trojan kan stjäla pengar och låsa mobilen

Omskrivna ransomware-attacker

På senare år har det rapporterats om flera omfattande ransomware-attacker, däribland mot matvarujätten Coop år 2021 och mot Kalix kommun år 2022.

I det förstnämnda fallet ledde angreppet till att butikernas kassasystem havererade. I det senare fallet kunde kommunen till exempel inte betala fakturor eller komma åt journaler.

Källa: Internetstiftelsen