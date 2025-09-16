Larmet: Ny Android-trojan kan stjäla pengar och låsa mobilen

Ransomware-angrepp har blivit allt vanligare och inte sällan är företag och organisationer föremål för attackerna, vilka enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till exempel kan gå ut på att kryptera känslig information.
"Genom att kryptera informationen hoppas angriparna på att den utsatta organisationen ska betala en lösensumma för att få tillgång till dekrypteringsnyckeln och få tillbaka den förlorade informationen. I många fall stjäls även information och angriparna hotar med att publicera den känsliga informationen ifall en lösensumma inte betalas", skriver MSB vidare på den egna hemsidan.
Men det förekommer också att angreppen riktas mot privatpersoner och så är fallet när det gäller ett Android-inriktat skadeprogram kallat RatOn, som säkerhetsföretaget ThreatFabric nu varnar för, enligt tekniksajten PC För Alla.
Omskrivna ransomware-attacker
På senare år har det rapporterats om flera omfattande ransomware-attacker, däribland mot matvarujätten Coop år 2021 och mot Kalix kommun år 2022.
I det förstnämnda fallet ledde angreppet till att butikernas kassasystem havererade. I det senare fallet kunde kommunen till exempel inte betala fakturor eller komma åt journaler.
Källa: Internetstiftelsen
Trojanen sprids via falska appar
RatOn är en trojan som, om den infekterar en mobiltelefon, gör det möjligt för angriparna att ta sig in på bankkonton såväl som kryptoplånböcker, för att sedermera stjäla pengar. Efter detta kan angriparna låsa telefonen, kryptera dess data och avslutningsvis försöka pressa ägaren på pengar.
Enligt tekniksajten sprids skadeprogrammet genom falska appar i Google Play Store, vilka försöker efterlikna riktiga sådana.
Den som vill skydda sig uppmanas därför att endast ladda ner appar från tillförlitliga källor samt att ha aktiverat Google Play Protect, som kontrollerar huruvida appar kan innehålla just skadeprogram.
