Nyheter24
Så tar du bort reklamannonser i din Android

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 14:02
Genrebilder. Foto: Pexels

Android har lanserat en ny funktion som gör det möjligt att bli av med alla reklamannonser.

Alice Adler
Alice Adler
Reporter

Android

Många undrar säkert hur de blir kvitt irriterande popup-fönster och frustrerande annonser när man surfar på mobilen. Android har nyligen lanserat en ny uppdatering som gör det möjligt att ta bort alla reklamannonser i din telefon. 

Möjlighet att ta bort oönskade appar 

Många Android-telefoner har redan installerade appar när de köps, vilka kan vara svåra att avinstallera, men med den nya uppdateringen kan man även ta bort dessa apparna, och därmed få färre aviseringar och reklam. Detta gör man genom att välja det oönskade programmet och klicka på "Avinstallera" eller "Inaktivera".

Android poängterar även vikten av att vara noggrann med vilka appar man väljer att installera. Det säkraste är att använda en officiell appbutik där innehållskontroll säkerställs. 

Så tar du bort reklamannonser från din Android 

Med den nya uppdateringen kan Android-användare även blockera personliga annonser och förhindra att ens data används för riktade annonser, skriver Teksiden

För att förhindra oönskade popup-fönster från att dyka upp i din mobil när du surfar i en modern webbläsare, så som Chrome, kan du gå in på inställningar och klicka på "Webbplatsinställningar". Därefter kan du aktivera alternativet "Blockera popup-fönster och omdirigeringar". 

Man kan även förhindra riktad reklam genom att gå in i Google-sektionen och sedan gå till "Alla tjänster", och därefter "Sekretess och säkerhet", sedan väljer du "Annonser" och inaktiverar "Annonssekretess". Detta hindrar systemet från att använda dina intressen för att rikta innehåll eller reklam. 

