SIM-kortet på väg att försvinna – så påverkas du

Det älskade SIM-kortet har följt med våra mobiltelefoner sedan alltid. Kommer det att försvinna? Nyheter24 reder ut.

SIM-kortet har länge varit en självklar del för en fungerande mobiltelefon. Men i takt med att allt fler funktioner blir digitala, börjar samma fråga ställas om SIM-kortet verkligen behövs?

Det sker hela tiden en utveckling som tyder på ett skifte och frågan är inte längre om, utan snarare när kortet försvinner helt.

SIM-kortet kan försvinna för gott

Jämfört med det traditionella SIM-korten, som man stoppar in i mobilen, finns ett annat smidigare alternativ. Nämligen ett eSIM-kort, som är ett inbyggt chip som kan programmeras digitalt med operatörens information.

Det gör att man kan aktivera eller byta abonnemang direkt i telefonen och faktiskt inte ens behöva gå till en fysisk butik.

Fler stora tillverkare har redan börjat ta klivet in mot en SIM-kortfri framtid. Apple har tagit bort SIM-kortfacket helt i vissa modeller på den amerikanska marknaden sedan 2022. Även i den snart lanserade iPhone Air, som har enbart ett eSIM.

Men Apple är inte ensamma. Både Google och Samsung erbjuder eSIM i sina telefoner, fastän de fortfarande behåller fysiska SIM-kort i många länder, är det tydligt att trenden går mot en ny riktning.

En som är fascinerad av iPhone Airs tunna profil. Foto: Godofredo A. Vásquez/TT

Pekar mot en framtid med eSIM

Enligt GSMA Intelligence kommer 76 procent av alla smartphoneanslutningar globalt att använda eSIM år 2030, vilket är en kraftig ökning jämfört med i dag.

Analysföretaget CCS Insight rapporterar att över 1,2 miljarder mobiltelefoner var i bruk med ett eSIM år 2024, och att antalet väntas öka till över 3 miljarder till 2030, rapporterar BBC.

Siffrorna visar inte bara en trend, utan också en kommersiell förändring. Tillverkarna designar sina enheter för framtiden – i allt högre grad utan plats för ett SIM-kort.

Fördelar med eSIM

Mer plats i telefonen, vilket möjliggör till exempel större batterier.

Inga fysiska plastkort, vilket är mer hållbart ur ett miljöperspektiv.

Enklare att byta operatör eller aktivera abonnemang, särskilt om man ska resa.

Allt kan göras digitalt, vilket innebär att man inte behöver besöka fysiska butiker överhuvudtaget.

eSIM längst till vänster och vanliga SIM-kort till höger. Foto: Stella Pictures

Kan SIM-kortet verkligen slopas?

Ja det är möjligt, men inte över en natt.

Det är mycket som talar för att det fysiska SIM-kortet kommer att försvinna i framtiden. Tekniken är på plats, företag anpassar sig och användarna vänjer sig. Men det kommer att ta tid – och utvecklingen tar olika lång tid för alla delar i världen.