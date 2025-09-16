Boende i Kramforsområdet uppmanas att koka allt vatten som används till matlagning och dryck.

När det finns misstanke om föroreningar i dricksvattnet rekommenderas det att man kokar sitt kranvatten.

Kokning är en effektiv metod för att döda virus, bakterier och mikroorganismer som kan följa med vattnet – och orsaka mag- och tarmbesvär.

Nu varnas boende i Kramforsområdet att koka sitt dricksvatten. Vad gäller?

Koka ditt kranvatten om du bor här

Vid en rutinprovtagning av dricksvattnet upptäcktes tecken på ett inläckage av ytvatten, och kokningsrekommendationen gäller tills att kommunen fått svar på proverna, rapporterar P4 Västernorrland.

Rekommendationen omfattar alla med kommunalt vatten mellan Väja och Gustavsvik, samt Sandö, Svanö och Klockestrand.

Västernorrland har den senaste tiden drabbats av flera regnoväder.