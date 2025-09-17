Varning för nässpray – säljs receptfritt: Ska tas på allvar

Tar du receptfria läkemedel? Just nu pågår en stor informationskampanj till alla som någon gång använder nässpray, värktabletter eller hostmedicin.

Har du sett den här kampanjen i ditt flöde på sociala medier?

I Sverige går kampanjen i Läkemedelsverkets sociala medier på Meta.

"Läkemedel är inte godis"

Det är kampanjen "Läkemedel är inte godis" som just nu visas i Läkemedelsverkets sociala medier, och kommer från Europas läkemedelsmyndigheter.

Den riktar sig till alla som använder receptfria läkemedel, och vill varna för en alltför lättvindig, och i vissa fall felaktig, användning av nässpray, hostmedicin och värktabletter.

– Inget läkemedel är helt utan risk. Felanvändning kan leda till biverkningar – eller i värsta fall beroende. Därför är det viktigt att alltid läsa bipacksedeln och följa instruktionerna, säger Erik Stridh, på Läkemedelsupplysningen i ett pressmeddelande.

Gör alltid det här – när du tar receptfria läkemedel

Läs bipacksedeln noga.

Använd läkemedlet högst så länge som rekommenderas.

Kontakta läkare om besvären inte går över.