Varning för nässpray – säljs receptfritt: Ska tas på allvar

Har du sett den här kampanjen i ditt flöde på sociala medier?
"Läkemedel är inte godis"
Det är kampanjen "Läkemedel är inte godis" som just nu visas i Läkemedelsverkets sociala medier, och kommer från Europas läkemedelsmyndigheter.
Den riktar sig till alla som använder receptfria läkemedel, och vill varna för en alltför lättvindig, och i vissa fall felaktig, användning av nässpray, hostmedicin och värktabletter.
– Inget läkemedel är helt utan risk. Felanvändning kan leda till biverkningar – eller i värsta fall beroende. Därför är det viktigt att alltid läsa bipacksedeln och följa instruktionerna, säger Erik Stridh, på Läkemedelsupplysningen i ett pressmeddelande.
Gör alltid det här – när du tar receptfria läkemedel
- Läs bipacksedeln noga.
- Använd läkemedlet högst så länge som rekommenderas.
- Kontakta läkare om besvären inte går över.
– Receptfria läkemedel kan vara till stor hjälp i vardagen , men de ska användas rätt. Med den här kampanjen vill vi påminna om att läkemedel alltid ska tas på allvar. Precis som i det europeiska läkemedelssystemet ligger styrkan i det gemensamma arbetet för säkra och effektiva läkemedel, säger Ann Lindberg, Läkemedelsverkets generaldirektör och del av HMA i ett pressmeddelande.