Varning för nässpray – säljs receptfritt: Ska tas på allvar

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 08:20
Uppdaterad: 17 sep. 2025, kl. 08:39
Ett barn som tar nässpray och en gubbe som snyter sig.
Använder du nässpray ofta? Foto: Martina Holmberg / TT & Fredrik Sandberg / TT

Tar du receptfria läkemedel? Just nu pågår en stor informationskampanj till alla som någon gång använder nässpray, värktabletter eller hostmedicin.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Apotek, nässpray, Alvedon

Har du sett den här kampanjen i ditt flöde på sociala medier? 

I Sverige går kampanjen i Läkemedelsverkets sociala medier på Meta.
"Läkemedel är inte godis"

Det är kampanjen "Läkemedel är inte godis" som just nu visas i Läkemedelsverkets sociala medier, och kommer från Europas läkemedelsmyndigheter.

Den riktar sig till alla som använder receptfria läkemedel, och vill varna för en alltför lättvindig, och i vissa fall felaktig, användning av nässpray, hostmedicin och värktabletter. 

– Inget läkemedel är helt utan risk. Felanvändning kan leda till biverkningar – eller i värsta fall beroende. Därför är det viktigt att alltid läsa bipacksedeln och följa instruktionerna, säger Erik Stridh, på Läkemedelsupplysningen i ett pressmeddelande.

Alvedon och panodil på ett apotek. Foto: Jessica Gow/TT
Alvedon och panodil på ett apotek. Foto: Jessica Gow/TT

Gör alltid det här – när du tar receptfria läkemedel 

  • Läs bipacksedeln noga.
  • Använd läkemedlet högst så länge som rekommenderas.
  • Kontakta läkare om besvären inte går över.

– ­Receptfria läkemedel kan vara till stor hjälp i vardagen , men de ska användas rätt. Med den här kampanjen vill vi påminna om att läkemedel alltid ska tas på allvar. Precis som i det europeiska läkemedelssystemet ligger styrkan i det gemensamma arbetet för säkra och effektiva läkemedel, säger Ann Lindberg, Läkemedelsverkets generaldirektör och del av HMA i ett pressmeddelande.

