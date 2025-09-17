I Sverige sker de flesta köpen med digitala verktyg, som kort eller Swish. Bara en av tio köp i butik sker med kontanter i dag, enligt Riksbanken.
De som oftast tar emot kontanter är detaljhandeln som säljer livsnödvändiga varor, som matbutiker.
Samtidigt är det många mindre butiker som inte accepterar betalning om det inte görs med kort.
Men det oroliga läget i omvärlden har gjort att kontanternas betydelse i händelse av krig, cyberhot eller stora strömavbrott börjat diskuteras allt mer.
Just nu pågår en utredning, om det ska införas ett krav på att matbutiker och apotek alltid ska ta emot kontanter.
Här får du inte nekas att betala med kontant
Men det finns ett ställe som inte får neka dig att betala kontant, och det är när du får vård i regionens regi, tidigare kallat landstinget, så som vårdcentraler och sjukhus.
Detta efter en dom i Högsta Förvaltningsrätten i april 2013. I domen stod det bland annat:
”Ett landsting ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Med ett sådant krav torde något utrymme för ett landsting att ställa som villkor för vård att patienten betalar sin vårdavgift på ett visst sätt inte finnas”