Att få betala kontant är inte längre en självklarhet i Sverige. Men det finns ett ställe, som alltid måste tillåta dig att hala fram sedlar.

I Sverige sker de flesta köpen med digitala verktyg, som kort eller Swish. Bara en av tio köp i butik sker med kontanter i dag, enligt Riksbanken.

De som oftast tar emot kontanter är detaljhandeln som säljer livsnödvändiga varor, som matbutiker.

Samtidigt är det många mindre butiker som inte accepterar betalning om det inte görs med kort.

Nästan alla matbutiker accepterar både kort och kontant. Foto: Janerik Henriksson / TT

Men det oroliga läget i omvärlden har gjort att kontanternas betydelse i händelse av krig, cyberhot eller stora strömavbrott börjat diskuteras allt mer.

Just nu pågår en utredning, om det ska införas ett krav på att matbutiker och apotek alltid ska ta emot kontanter.

Foto: Samuel Steén/TT

Här får du inte nekas att betala med kontant

Men det finns ett ställe som inte får neka dig att betala kontant, och det är när du får vård i regionens regi, tidigare kallat landstinget, så som vårdcentraler och sjukhus.

Detta efter en dom i Högsta Förvaltningsrätten i april 2013. I domen stod det bland annat: