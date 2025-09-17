En kvinna i Skåne påstods ha vunnit pengar via Postkodlotteriet. Men det hela visade sig vara en bluff.

"Vi har gått ut med information till samtliga omkring en miljon kunder", uppger Liv Sander, presschef på Postkodlotteriet, för Nyheter24.

Det har, under de senaste åren, rapporterats en hel del om hur bedragare – inte sällan med nya, sluga, tillvägagångssätt – lyckats lura inte ont anande individer på känsliga uppgifter och sedermera pengar.

Även om polisen, i våras, kunde konstatera att brottsvinsterna från just bedrägerier minskat för första gången sedan 2020, har bedrägerivarningarna från myndigheter, företag och organisationer fortsatt avlöst varandra.

Foto: Henrik Montgomery/TT

På senare tid har Nyheter24 rapporterat om flera fall av bedrägeriförsök.

I ett fall rör det sig som sms, som ser ut att komma från en "Anne Blomquist" vid den internationella jobbsajten Indeed, där mottagaren erbjuds ett minst sagt välbetalt och flexibelt jobb. Men det hela är en bluff och företaget har, i en kommentar till Nyheter24, konstaterat att meddelandet "på inget sätt är kopplat till Indeed".

Det har på sistone också förekommit bedrägeriförsök där bedragarna, i telefonsamtal, påstått att de ringer från CSN och erbjuder hjälp till låntagare.

"Detta är bluffsamtal och kommer inte från CSN", konstaterade myndigheten då.

Foto: Jessica Gow/TT

Kvinna lurades – påstods ha vunnit på Postkodlotteriet

Vissa myndigheter och företags varumärken blir återkommande utnyttjade av bedragare och så tycks fallet också vara med Postkodlotteriet, som är Sveriges största lotteri, vars koncept bygger på att lottköpare vinner pengar tillsammans med sina grannar.

Under de senaste åren har bedragare, i flera fall, utgett sig för att komma från just Postkodlotteriet. Och nu tycks dessa bedragare vara i farten igen.

Kristianstadbladet har rapporterat om hur en kvinna i Bromölla nyligen blivit uppringd av en person som påstått sig arbeta för lotteriet. Denne har sedan hävdat att kvinnan vunnit pengar.

Foto: Claudio Bresciani/TT

– Personen som ringde sa att kvinnan behövde ladda ner Snapchat. Där skulle hon få en QR-kod att scanna, har Thomas Johansson, polisens presstalesperson, berättat för tidningen.

Men det fanns ingen vinst att hämta, utan QR-koden har i stället gjort det möjligt för bedragarna att få åtkomst till kvinnans konto. Där ska överföringar på totalt 37 000 kronor ha gjorts.

Kvinnan ska dock ha anat oråd och kontaktade banken, som då lyckades frysa överföringarna, enligt polisen.

Postkodlotteriet: "Gått ut med information"

När Nyheter24 kontaktar Postkodlotteriet uppger Liv Sander, som är presschef på företaget, att de känner till att det förekommer bedrägerier och bedrägeriförsök där personer påstås ha vunnit pengar. Ofta ber bedragarna om kortuppgifter eller uppger att de kommer att göra ett hembesök för att göra insättningen av pengarna.

"Vi har gått ut med information till samtliga omkring en miljon kunder och varnat för bedragare och informerat om polisens råd för skydd mot bedrägerier. I de fall vi får vetskap om bedrägeriförsök uppmanar vi alltid den som utsatts att anmäla till polisen", skriver Sander.

Man betonar vidare att Postkodlotteriets verkliga representanter aldrig ber om kontouppgifter, utan att lottvinnare får vinsten automatiskt utbetald till det bankkonto man anmält på förhand. När lotteriets vinstutdelare överraskar vinnare har sådana besök också föregåtts av att en anhörig blivit kontaktad.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.

Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon. Källa: Polisen