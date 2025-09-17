Elever inrymda – mordförsök på skola

En skola i Bengtsfors har inrymts efter ett mordförsök, rapporterar P4 Väst.

Polisen fick larm om ett grovt våldsbrott med ett vasst föremål i centrala Bengtsfors vid 13-tiden på onsdagen.

Elever inrymda – misstänkt mordförsök

Händelsen ska ha inträffat på en skola och rektorn säger till P4 Väst att elever har inrymts. Det rör sig om elever från vuxenutbildningen och individuella programmet.

En person har skadats och tagits till sjukhus med ambulans men läget beskrivs som stabilt.

”Personen uppges vara vaken och talbar”, skriver polisen på sin sajt.