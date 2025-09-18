Nyheter24
Hon är Tommy Myllimäkis nya flickvän – dyker upp på röda mattan

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 21:32
Tommy Myllymäkis och hans nya flickvän Andrea
Tommy Myllymäkis och hans nya flickvän Andrea. Foto: Henrik Montgomery / TT

Kärleken spirar för stjärnkocken och tidigare ”Sveriges mästerkock”-jurymedlemmen Tommy Myllymäki. På Rockbjörnens röda matta dök han upp hand i hand med sin nya flamma.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Det var 2024 som Tommy Myllymäki, 47, och Malin Qvänstedt Myllymäki gick skilda vägar, efter att ha varit tillsammans i nästan 20 år och gifta i nio år. Tillsammans har de tre barn: Nahla, Nomi och Jack.

Många kärlekspekulationer efter skilsmässan

Myllymäkis kärleksliv efter skilsmässan har varit ett hett samtalsämne. Han har bland annat setts tillsammans med programledaren Karin Frick vid flera tillfällen, vilket lett till spekulationer om en möjlig romans – men Myllymäki själv har aldrig bekräftat något.

Tommy Myllymäki och Jasmine Takács. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det ryktades även om att det skulle vara något mer än bara vänskap mellan honom och Let's Dance-partnern Jasmine Takács, men där har Tommy svarat:

– Jasmine och jag är väldigt goda vänner, verkligen. Och det är verkligen ingenting mer än så, vi håller det på den nivån, sa han till Expressen våren 2025.

Tommy Myllymäki om nya relationen: "Det känns bra" 

Efter skilsmässan och romansryktena visar Myllymäki nu upp nya flickvännen, Andrea. Det var på röda mattan på Rockbjörnen 2025 som paret för första gången sågs tillsammans. 

Tommy Myllymäki och flickvännen Andrea på Rockbjörnen 2025. Foto: Henrik Montgomery/TT

"Det stämmer att jag träffar en tjej. Och det känns bra såklart. Hon heter Andrea", skriver han i ett sms till Aftonbladet

Visar upp flickvännen på instagram 

Tidigare i veckan publicerade Myllymäki ett längre Instagraminlägg från en semesterresa i Venedig där den nya flickvännen dyker upp.

”Ett första möte jag aldrig kommer att glömma – blev ännu bättre med den typen av sällskap som förvandlar en fantastisk resa till – The Trip”, skriver han med ett rött hjärta.  

