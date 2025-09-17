Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Svamp

Giftig svamp serverades på populära Stockholmskrogen

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 15:30
Ett dukat restaurangbord och en spis med massa kastruller.
Krogen fick besök av inspektörer från miljöförvaltningen. Foto: Tomas Oneborg/TT

En välkänd krog i centrala Stockholm har serverat giftig svamp.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Svamp, Stockholm, Restaurang

För två veckor sedan besökte inspektörer från miljöförvaltningen den populära restaurangen belägen i centrala Stockholm i en oanmäld livsmedelskontroll. 

En rätt på menyn fick inspektörerna att reagera: stenmurkla. Svampen anses vara en delikatess och har tidigare serverats på flera svenska krogar, men i många länder är den förbjuden att sälja. 

MISSA INTE: Varning för nässpray – säljs receptfritt: Ska tas på allvar

Stenmurkla växer i de svenska skogarna. Foto: Mats Schagerström/TT
Stenmurkla växer i de svenska skogarna. Foto: Mats Schagerström/TT

LÄS MER: Här får du alltid betala kontant – gäller hela Sverige

Stenmurkla kan var dödlig 

Anledningen är att den innehåller det giftiga ämnet gyrometrin, som kan orsaka kraftigt illamående, kräkningar, kramper, och dubbelseende om den inte serveras på rätt sätt.

Annons

Vill det sig illa kan stenmurklan ge skador på levern och njurarna, och i värsta fall kan den som ätit svampen dö. 

I Sverige är det okej att sälja och servera stenmurkla om den förvällts flera gånger, vilket restaurangen uppgett att den gjort. 

Trots det avråder Livsmedelsverket från att äta svampen även om den torkas eller förvälls, eftersom gifterna ändå kan finnas kvar. Så här skriver myndigheten på sin sajt:

"Orsaken är den akuta förgiftningsrisken men även att gifterna visat sig ha negativa hälsoeffekter på lång sikt. För kockar som ofta kokar stuvning eller sås från färska eller torkade murklor kan ångan vara ett arbetsmiljöproblem."

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Borttagen från menyn

Till Expressen uppger restaurangen att stenmurklan nu är borttagen från menyn: 

Vår kock har varit medveten om riskerna och har vidtagit alla försiktighetsåtgärder. Efter att miljöförvaltningen anmärkte på förekomsten av stenmurklan på menyn plockade vi bort den omgående.

MISSA INTE: Sveriges sämsta bank – här är värstinglistan 2025

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:46
Nyheter
/ Inrikes

Försvarsföretag drabbade av cyberattacken

Idag
15:44
Nyheter
/ Inrikes

Pakethaveri hos Postnord – 70 000 paket fast

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Giftig svamp serverades på populära Stockholmskrogen

Idag
14:46
Nyheter
/ Inrikes

Elever inrymda – mordförsök på skola

Idag
14:40
Nyheter
/ Inrikes

17-årig flicka knivhuggen – jämnårig flicka häktad

Idag
14:36
Nyheter
/ Inrikes

Ytterligare en häktad för dubbelmord i Kallhäll

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons