Giftig svamp serverades på populära Stockholmskrogen

En välkänd krog i centrala Stockholm har serverat giftig svamp.

För två veckor sedan besökte inspektörer från miljöförvaltningen den populära restaurangen belägen i centrala Stockholm i en oanmäld livsmedelskontroll.

En rätt på menyn fick inspektörerna att reagera: stenmurkla. Svampen anses vara en delikatess och har tidigare serverats på flera svenska krogar, men i många länder är den förbjuden att sälja.

Stenmurkla växer i de svenska skogarna. Foto: Mats Schagerström/TT

Stenmurkla kan var dödlig

Anledningen är att den innehåller det giftiga ämnet gyrometrin, som kan orsaka kraftigt illamående, kräkningar, kramper, och dubbelseende om den inte serveras på rätt sätt.

Annons

Vill det sig illa kan stenmurklan ge skador på levern och njurarna, och i värsta fall kan den som ätit svampen dö.

I Sverige är det okej att sälja och servera stenmurkla om den förvällts flera gånger, vilket restaurangen uppgett att den gjort.

Trots det avråder Livsmedelsverket från att äta svampen även om den torkas eller förvälls, eftersom gifterna ändå kan finnas kvar. Så här skriver myndigheten på sin sajt:

"Orsaken är den akuta förgiftningsrisken men även att gifterna visat sig ha negativa hälsoeffekter på lång sikt. För kockar som ofta kokar stuvning eller sås från färska eller torkade murklor kan ångan vara ett arbetsmiljöproblem."



Foto: Jonas Ekströmer/TT

Borttagen från menyn

Till Expressen uppger restaurangen att stenmurklan nu är borttagen från menyn: