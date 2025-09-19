Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Politik

Stegrud: Jag framstår som helt galen

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 13:00
Uppdaterad: 19 sep. 2025, kl. 14:21
Jessica Stegrud har varit inblandad i en rad kontroverser de senaste veckorna. Foto: Stina Stjernkvist/TT & Johan Nilsson/TT

Sverigedemokraternas Jessica Stegrud talar för första gången om de senaste veckornas kontroverser. Det är klart att jag ju framstår som helt galen, säger hon i Kvartals Fredagsintervju.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Politik

Det har stormat kring Jessica Stegrud de senaste veckorna. När regeringens kulturkanon diskuterades i Aktuellt skrev hon ett inlägg på X om kulturminister Parisa Liljestrand (M) och Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar.

"Talande ändå att det är en svenskfödd kurd och en perser som debatterar en svensk kulturkanon i Aktuellt.”

Inlägget fick hård kritik och SD uppgav att man ”fört ett samtal” med Stegrud.

LÄS MER: Tusentals blir utan BankID 2026 – de berörs

Dålig tajming

I intervjun med kvartal medger Stegrud att hennes tajming inte varit den bästa.

Annons

– Jag tycker att man kan prata om ämnet i sig, men det skulle man gjort vid ett helt annat tillfälle. Det tog fokus från just det som jag tycker är så himla bra: vår kulturkanon som vi har kämpat för, jag tror ju verkligen på den idén till hundra procent.

En dryg vecka senare avslöjade tidningen Expo att en man med kopplingar till högerextremism spred ett videoklipp där han följer efter och konfronterar två tonåringar – och att Stegrud hållit i kameran. Stegrud anser att hon inte gjort något fel förutom att hon lånat ut filmen när mannen bett henne.

LÄS MER: Bomb hittad i Berlin – tusentals evakuerades

Stegrud bryter tystnaden: Jag framstår som helt galen

Enligt henne har ungdomarna kallat mannen bland annat ”horunge” och ”jävla nazist”.

– Man kan ju också vända på steken. Hota någon på det sättet som de här unga männen gjorde. Man ska inte komma undan med det här hur som helst. Är det inte också lite civilkurage att faktiskt stå upp mot det?

Trots kritik och krav på att hon ska sparkas säger Stegrud att hon fortfarande har partiledningens fulla förtroende.

– Det är klart att jag ju framstår som helt galen. Jag är ju inte det. Men så ser medielogiken ut i dag. Jag kan bara beklaga det.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Ser ut som kantarell – är dödlig: 14 giftigaste svamparna

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Tusentals blir utan BankID 2026 – de berörs

Idag
13:06
Nyheter
/ Inrikes

Klippte hål i underbyxor – skyller på nissebus

Idag
13:06
Nyheter
/ Inrikes

S: Ryska gps-störningar är statsterrorism

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Stegrud: Jag framstår som helt galen

Idag
12:32
Nyheter
/ Inrikes

Expert: Det är hetaste frågan i kyrkovalet

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons