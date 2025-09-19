Sverigedemokraternas Jessica Stegrud talar för första gången om de senaste veckornas kontroverser. Det är klart att jag ju framstår som helt galen, säger hon i Kvartals Fredagsintervju.

Det har stormat kring Jessica Stegrud de senaste veckorna. När regeringens kulturkanon diskuterades i Aktuellt skrev hon ett inlägg på X om kulturminister Parisa Liljestrand (M) och Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar.

"Talande ändå att det är en svenskfödd kurd och en perser som debatterar en svensk kulturkanon i Aktuellt.”

Inlägget fick hård kritik och SD uppgav att man ”fört ett samtal” med Stegrud.

Dålig tajming

I intervjun med kvartal medger Stegrud att hennes tajming inte varit den bästa.

– Jag tycker att man kan prata om ämnet i sig, men det skulle man gjort vid ett helt annat tillfälle. Det tog fokus från just det som jag tycker är så himla bra: vår kulturkanon som vi har kämpat för, jag tror ju verkligen på den idén till hundra procent.

En dryg vecka senare avslöjade tidningen Expo att en man med kopplingar till högerextremism spred ett videoklipp där han följer efter och konfronterar två tonåringar – och att Stegrud hållit i kameran. Stegrud anser att hon inte gjort något fel förutom att hon lånat ut filmen när mannen bett henne.

Enligt henne har ungdomarna kallat mannen bland annat ”horunge” och ”jävla nazist”.

– Man kan ju också vända på steken. Hota någon på det sättet som de här unga männen gjorde. Man ska inte komma undan med det här hur som helst. Är det inte också lite civilkurage att faktiskt stå upp mot det?

Trots kritik och krav på att hon ska sparkas säger Stegrud att hon fortfarande har partiledningens fulla förtroende.