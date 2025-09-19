Bomb hittad i Berlin – tusentals evakuerades

Under torsdagseftermiddagen hittades en bomb från andra världskriget i floden Spree i Berlin. Under natten evakuerades tusentals personer i området.

Under torsdagseftermiddagen hittades en misstänkt bomb från andra världskriget i floden Spree i Tysklands huvudstad Berlin, skriver tyska Tagesspiegel.

Bomben hittades under ett rutinmässigt bombsaneringsarbete i vattnet och låg på cirka tre meters djup. Enligt Tagesspiegel ska bomben desarmeras på plats.

Tusentals personer evakuerades från sina hem

En säkerhetszon på 500 meter upprättades och tusentals personer behövde evakueras från sin hem. Man evakuerade även ett hotell. En tunnelbanelinje och all båttrafik i området stoppades även tillfälligt.

De människor som inte har ett annat boende att söka skydd i beordras söka i Mitte rådhus på Karl-Marx-Allee 31.

När alla människor evakuerats och satts i säkerhet kunde man undersöka bomben närmare.

Bomben från andra världskriget undersöktes av dykare

Klockan 07.32 på fredagsmorgonen skrev Tagesspiegel en uppdatering om att bomben man hittat från andra världskrigetsbomben i Spree-floden klassificeras som ofarlig.

Dykare hade under morgonen undersökt bomben närmare och kunde då konstatera att den inte var farlig.

En talesperson från Berlinpolisen bekräftade för den tyska tidningen att det inte längre fanns en fara.

– Det finns inte längre någon fara. Bomben behöver inte desarmeras, sa talespersonen till tidningen.

Bomben klassificerades som ofarlig

Man kommer att ta bort bomben från floden och omhänderta den på rätt sätt, men den räknas inte som farlig. Och människor kan nu börja återvända hem.

Flera tusen invånare fick lämna sina hem, och över 800 av dem hittade skydd i nödboenden.

