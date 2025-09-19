Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Tusentals blir utan BankID 2026 – de berörs

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 13:30
Uppdaterad: 19 sep. 2025, kl. 13:42
Genrebilder. Foto: Oscar Olsson/TT & Fredrik Persson/TT

“Ett antal tusen” personer som har gamla telefoner blir utan BankID i mars nästa år. Då slutar appen fungera på äldre Android- och Iphone-enheter, vilket TV4 Nyheterna rapporterade först.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ändringen gäller telefoner som har systemen Android 8 eller Ios 15 – eller äldre – och som inte går att uppdatera längre.

– När ett operativsystem på en mobilplattform slutar att komma med säkerhetsuppdateringar behöver vi livscykelhantera dem, det vill säga sluta stödja dem. Detta är för att värna säkerheten i infrastrukturen och för användaren så att inte deras enhet ska kunna utnyttjas bedrägligt, säger Andreas Bergqvist, säkerhetschef på BankID.

LÄS MER: Fått detta SMS från "Postnord"? Då har du blivit lurad

Tusentals blir utan BankID 2026 

Exakt hur många som drabbas är svårt att säga.

– Det är ett antal tusen som kommer att beröras, personer som har äldre telefoner, säger Bergqvist.

Civilminister Erik Slottner (KD) skriver i en kommentar till TV4 att ett arbete pågår för att införa en statlig e-legitimation, som ska öka tillgängligheten för användarna. När den kan vara på plats är dock inte klart.

“Utredningen föreslår att den statliga e-legitimationen inte ska ställa några krav på teknisk utrustning eller att det behöver vara kopplat till ett bankkonto”, skriver han till TV4.

LÄS MER: Rotavdraget sänks med 20 procent – börjar gälla 1 januari

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Ser ut som kantarell – är dödlig: 14 giftigaste svamparna

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Tusentals blir utan BankID 2026 – de berörs

Idag
13:06
Nyheter
/ Inrikes

Klippte hål i underbyxor – skyller på nissebus

Idag
13:06
Nyheter
/ Inrikes

S: Ryska gps-störningar är statsterrorism

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Stegrud: Jag framstår som helt galen

Idag
12:32
Nyheter
/ Inrikes

Expert: Det är hetaste frågan i kyrkovalet

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons