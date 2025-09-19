Tusentals blir utan BankID 2026 – de berörs

“Ett antal tusen” personer som har gamla telefoner blir utan BankID i mars nästa år. Då slutar appen fungera på äldre Android- och Iphone-enheter, vilket TV4 Nyheterna rapporterade först.

Ändringen gäller telefoner som har systemen Android 8 eller Ios 15 – eller äldre – och som inte går att uppdatera längre.

– När ett operativsystem på en mobilplattform slutar att komma med säkerhetsuppdateringar behöver vi livscykelhantera dem, det vill säga sluta stödja dem. Detta är för att värna säkerheten i infrastrukturen och för användaren så att inte deras enhet ska kunna utnyttjas bedrägligt, säger Andreas Bergqvist, säkerhetschef på BankID.

Tusentals blir utan BankID 2026

Exakt hur många som drabbas är svårt att säga.

– Det är ett antal tusen som kommer att beröras, personer som har äldre telefoner, säger Bergqvist.

Civilminister Erik Slottner (KD) skriver i en kommentar till TV4 att ett arbete pågår för att införa en statlig e-legitimation, som ska öka tillgängligheten för användarna. När den kan vara på plats är dock inte klart.