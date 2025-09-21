Ökat intresse för krisberedskap – men få vet vad som behövs

Allt fler oroar sig för krig, kriser och klimat – men långt ifrån alla är förberedda. En ny undersökning visar att många svenskar inte ens har det mest grundläggande hemma. Så vad behöver du egentligen för att klara dig?

Krig i Europa, översvämningar i Sverige och cyberattacker mot sjukhus och myndigheter. För många känn krisen närmare än förut – och allt fler svenskar börjar tänka på sin egen beredskap.

Men det räcker inte att vara intresserad. Trots ökad oro visar en ny undersökning att en av tre svenskar fortfarande saknar grundläggande förberedelser, som vatten, mat eller första hjälpen-kit, det rapporterar Röda korset.

Lätt att skjuta upp det viktiga

Många skjuter på att ta tag i sin krisberedskap. Det känns jobbigt, svårt eller dyrt. Och så länge vardagen rullar på som vanligt är det lätt att tänka: “Jag tar det nästa vecka.”

Men kriser kommer sällan med förvarning. Skulle du klara dig i 72 timmar utan el, vatten eller internet? Vet du var du skulle möta dina nära om mobilerna slutar fungera?

De flesta svarar nej. Och det är just det som gör Sverige sårbart.

Det behöver inte kosta – här är vad du faktiskt behöver

Att bygga en grundläggande krisberedskap behöver varken vara dyrt eller krångligt. Det handlar om enkla, smarta grejer:

Vatten: Se till att du kan lagra minst 3-5 liter per person och dag.

Se till att du kan lagra minst 3-5 liter per person och dag. Mat: Konserver, pasta, ris, snacks – sånt som håller länge.

Konserver, pasta, ris, snacks – sånt som håller länge. Ljus och värme: Ficklampa, tändstickor, filtar.

Ficklampa, tändstickor, filtar. Första hjälpen-kit: Plåster, febernedsättande, något mot magproblem.

Plåster, febernedsättande, något mot magproblem. Plan: Vem kontaktar du? Var möts ni? Skriv ned viktiga nummer.

Och det är mycket viktigt att hålla koll på nyhetsrapporteringen. På krisinformation.se publiceras aktuell information.

Glöm inte dina grannar

Hälften av svenskarna säger till Röda korset att de inte skulle vända sig till sina grannar vid en kris, vilket kan vara ett misstag.

Beredskap är inte bara en individuell sak – det är något som görs tillsammans. Prata med dina grannar, särskilt om det finns äldre eller barnfamiljer i närheten. En krisplan för kvarteret kan vara lika viktig som ett stormkök i skåpet.