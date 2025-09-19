Över 160 000 bilar återkallas – dörr kan lossna

Nu återkallas över 160 000 bilar på grund av att dörrar kan lossna – mitt under körning.

Säkerheten på vägarna är alltid högsta prioritet, och ibland krävs snabba åtgärder för att förebygga potentiella olyckor.



Bilägare världen över uppmanas nu att se över sina fordon efter en ny omfattande återkallelse som nyligen meddelats av en ledande biltillverkare. Varför?

Över 160 000 bilar återkallas – berörs du?

Det välkända bilmärket Jeep som ofta förknippas med robusta terrängfordon och amerikansk bilkultur, har en stor och trogen skara kunder världen över.



Enligt TRF Kort fanns det omkring 21 200 Jeep-ägare i Sverige under 2023, vilket är en betydligt mindre siffra jämfört med de hundratusentals som kör Jeep världen över. Trots sin popularitet kan även dessa fordon drabbas av tekniska problem.

Nu har Jeep nämligen gjort en stor återkallelse på över 160 000 bilar.

Anledningen? En potentiell säkerhetsrisk.

Risk att dörrar faller av

Bilarna återkallas på grund av ett problem med dörrlisterna på förare- och passagerardörrarna, som kan leda till att de lossnar. Det har upptäckts att dörrlisterna har installerats felaktigt vid tillverkningen.

Beslutet har tagits av Jeep, tillsammans med myndigheter, och berörda bilägare kommer att få en kostnadsfri inspektion och byte av dörrlisterna.