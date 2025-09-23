Elgiganten varnar för bluffen – utsatta uppmanas anmäla

Bedragare utger sig för att komma från Elgiganten i en ny bluffvåg.

"Det är tyvärr ett återkommande problem", skriver Linnea Cederquist, pr- och kommunikationsansvarig på företaget, till Nyheter24.

Bedragare kommer ständigt på nya tillvägagångssätt för att lyckas lura inte ont anande offer.

Men inte sällan försöker de vinna personers förtroende genom att utge sig för att komma från etablerade myndigheter, företag eller organisationer, vilka allmänheten har ett visst förtroende för.

På så vis kan de lura till sig känsliga uppgifter eller få offret till att exempelvis identifiera sig eller signera något med BankID.

Under de senaste åren har en hel rad verksamheter gått ut med varningar för just sådana typer av bedrägeriförsök, där deras varumärken utnyttjas i diverse bluff-utskick.

Så sent som i förra veckan rapporterade till exempel Nyheter24 om hur en kvinna blivit lurad på tusentals kronor sedan en bedragare ringt och utgett sig för att vara Postkodlotteriet.

"Vi har gått ut med information till samtliga omkring en miljon kunder och varnat för bedragare och informerat om polisens råd för skydd mot bedrägerier", uppgav Liv Sander, presschef på företaget, för Nyheter24 då.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.

Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon. Källa: Polisen

Bluff-sms från Elgiganten florerar

Och nu har ännu ett företag och dess varumärke hamnat i klorna på bedragare. Enligt Råd & Rön florerar det nämligen ett bluff-sms som lyder:

"Din order #4578 hanteras just och kommer att finnas tillgänglig i valt postombud inom 1-3 arbetsdagar. Vid ytterligare frågor ring XXXXXXXXXX."

Avsändaren ser ut att vara Elgiganten, men det hela är alltså ett bedrägeriförsök.

Elgiganten: "Tyvärr ett återkommande problem"

När Nyheter24 kontaktar elektronikkedjan uppger Linnea Cederquist, pr- och kommunikationsansvarig hos företaget, att de känner till sms-utskicket.

"Det är tyvärr ett återkommande problem där bedragare försöker lura mottagare att klicka på länkar eller lämna ut personlig information", skriver hon i ett mejl och fortsätter vidare:

"Vi uppmanar alla som får ett sådant sms att inte klicka på några länkar, inte lämna ut personliga uppgifter och att radera meddelandet direkt. Man kan även anmäla bluffmeddelandet till Polisen via deras e-tjänst."

Vidare uppger Cederquist att kedjan jobbar kontinuerligt med att informera kunder om denna typ av bedrägerier.