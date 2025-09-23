Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Matpriser

Hård kritik: Hushållen gynnas inte av sänkt matmoms

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 10:54
Handla mat och pengar i en burk.
Vissa menar att det inte blir hushållen som tjänar på den sänkta matmomsen utan butikerna själva. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Höstbudgeten har presenterats. En del i den kretsar kring matmomsen, som regeringen vill lägga 15,94 miljarder på att sänka. Det finns dock de som menar att hushållen inte gynnas utan istället står matjättarna som vinnare på sikt.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Matpriser, Moms, Ekonomi, Sverige

På måndagmorgonen presenterade regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M) nådiga luntan, eller budgetpropositionen för år 2026 som den också kallas. 

I den fanns flera förändringar med, bland annat att man ska satsa över tio miljarder på välfärden, 2,6 miljarder på att bekämpa brott och framför allt 47,6 miljarder på att stärka hushållens ekonomi.

LÄS MER: Ekonomen: Konsekvenser väntar för svenska hushåll

47,6 miljarder till hushållen – så fördelas pengarna i budgeten

Pengarna som ska underlätta för hushållen fördelas enligt följande i regeringens budgetproposition:

  • Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr
  • Sänkt matmoms: 15,94 mdr
  • Sänkt elskatt: 6,52 mdr
  • Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr
  • Sänkt förskoleavgift: 1 mdr
  • Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr
  • Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr
  • Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr

Källa: TT

Ica-handlarna gynnas av sänkt matmoms – inte hushållen

För att lyckas med det sistnämnda kommer ett nytt jobbskatteavdrag att införas, elskatten sänkas samt förskoleavgiften att kapas. Men en central del, som också fått en saftig slant motsvarande 15,94 miljarder kronor i budgeten, näst mest av alla reformer, är den sänkta matmomsen. 

Annons

Dock är det inte alla som ser positivt på den sänkta momsen, vars tanke är att göra livsmedlet billigare för dig när du handlar. Det finns nämligen de som menar att de enda som gynnas är matjättarna.

– Det kommer i längden att gynna Ica-handlarnas vinster snarare än svenska konsumenter, säger Elinor Odeberg på tankesmedjan Arena Idé till Aftonbladet. 

MISSA INTE: Här lägger regeringen 500 miljoner kronor

"Det blir svårt att kontrollera att priserna faktiskt sänks"

Regeringen vill nu att matmomsen sänks från 12 till 6 procent och att det gäller till och med den 31 december 2027.

Annons

– Jag tror att det blir svårt att kontrollera att priserna faktiskt sänks och bibehålls på den nivån på grund av sänkt matmoms. Jag tror att det kommer krävas ganska mycket kontroll för att säkerställa att priserna åker ner ett hack. Det kommer kosta en del att kontrollera och det är inte säkert att vi får den sänkningen av matpriserna som regeringen är ute efter, säger Länsförsäkringars chefsekonom, Alexandra Stråberg, till tidningen. 

LÄS MER: 500 000 svenskar kan drabbas av hårdare beskattning

Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Höj barnbidraget istället

Elinor Odeberg på fackföreningsfinansierade tankesmedjan Arena Idé hade snarare sett andra insatser för att hjälpa hushållen.

– Det hade ju kunnat gå att höja barnbidraget med 50 procent för de pengarna till exempel. Det hade ju varit en välkommen satsning i det här läget där konjunkturen står och stampar och barnfamiljer har varit värst drabbade av de här kostnadsökningarna som har varit på mat och boende, redogör hon för tidningen. 

LÄS MER: De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:54
Nyheter
/ Privatekonomi

Hård kritik: Hushållen gynnas inte av sänkt matmoms

Idag
10:20
Nyheter
/ Privatekonomi

Så har priset på hummerauktionen svängt mellan 2015 och 2025

Idag
06:24
Nyheter
/ Privatekonomi

Ekonomen: Konsekvenser väntar för svenska hushåll

Idag
05:30
Nyheter
/ Inrikes

Elsmockan i höst: Så mycket dyrare blir det hos dig

Igår
16:58
Nyheter
/ Privatekonomi

500 000 svenskar kan drabbas av hårdare beskattning

Igår
13:44
Nyheter
/ Privatekonomi

Här lägger regeringen 500 miljoner kronor

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons