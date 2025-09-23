Hård kritik: Hushållen gynnas inte av sänkt matmoms

Höstbudgeten har presenterats. En del i den kretsar kring matmomsen, som regeringen vill lägga 15,94 miljarder på att sänka. Det finns dock de som menar att hushållen inte gynnas utan istället står matjättarna som vinnare på sikt.

På måndagmorgonen presenterade regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M) nådiga luntan, eller budgetpropositionen för år 2026 som den också kallas.

I den fanns flera förändringar med, bland annat att man ska satsa över tio miljarder på välfärden, 2,6 miljarder på att bekämpa brott och framför allt 47,6 miljarder på att stärka hushållens ekonomi.

47,6 miljarder till hushållen – så fördelas pengarna i budgeten Pengarna som ska underlätta för hushållen fördelas enligt följande i regeringens budgetproposition: Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr

Sänkt matmoms: 15,94 mdr

Sänkt elskatt: 6,52 mdr

Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr

Sänkt förskoleavgift: 1 mdr

Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr

Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr

Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr Källa: TT

Ica-handlarna gynnas av sänkt matmoms – inte hushållen

För att lyckas med det sistnämnda kommer ett nytt jobbskatteavdrag att införas, elskatten sänkas samt förskoleavgiften att kapas. Men en central del, som också fått en saftig slant motsvarande 15,94 miljarder kronor i budgeten, näst mest av alla reformer, är den sänkta matmomsen.

Dock är det inte alla som ser positivt på den sänkta momsen, vars tanke är att göra livsmedlet billigare för dig när du handlar. Det finns nämligen de som menar att de enda som gynnas är matjättarna.

– Det kommer i längden att gynna Ica-handlarnas vinster snarare än svenska konsumenter, säger Elinor Odeberg på tankesmedjan Arena Idé till Aftonbladet.

"Det blir svårt att kontrollera att priserna faktiskt sänks"

Regeringen vill nu att matmomsen sänks från 12 till 6 procent och att det gäller till och med den 31 december 2027.

– Jag tror att det blir svårt att kontrollera att priserna faktiskt sänks och bibehålls på den nivån på grund av sänkt matmoms. Jag tror att det kommer krävas ganska mycket kontroll för att säkerställa att priserna åker ner ett hack. Det kommer kosta en del att kontrollera och det är inte säkert att vi får den sänkningen av matpriserna som regeringen är ute efter, säger Länsförsäkringars chefsekonom, Alexandra Stråberg, till tidningen.

Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Höj barnbidraget istället

Elinor Odeberg på fackföreningsfinansierade tankesmedjan Arena Idé hade snarare sett andra insatser för att hjälpa hushållen.