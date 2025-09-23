Polisen varnar för bluffsamtal – påstår sig vara ditt barn

En kvinna i 90-årsåldern blev nyligen utsatt för ett bedrägeriförsök, som hon först trodde kom från hennes dotter.

En äldre kvinna i Stockholmsområdet fick under måndagskvällen ett samtal som skulle ha kommit från hennes dotter, men som inte var äkta över huvud taget.

Kvinna fick misstänksamt samtal från dotter

En kvinna fick ett samtal under måndagskvällen som minst sagt chockade henne, nämligen från hennes dotter som hade varit inblandad i en trafikolycka, där någon uppgavs ha omkommit.

Det som gjorde samtalet särskilt trovärdigt var att kvinnan hörde vad hon uppfattade som sin dotters röst i bakgrunden, upprörd och ångerfull.

Något som visade sig vara från en AI-genererad röst, framtaget för att lura henne.

– Det är läskigt att sånt händer. Tyvärr är det faktiskt inte helt ovanligt att man använder AI eller på andra sätt manipulerar röster för att lura personers anhöriga, säger Rebecca Landberg, presstalesperson vid polisen, till Aftonbladet.

Visade sig vara avancerad bluff

Kvinnan i Stockholm råkade ut för ett exempel på så kallad AI-röstkloning, en teknik där bedragare, med hjälp av bara några sekunders ljudmaterial, kan skapa skrämmande verklighetstrogna röstklipp.

Tekniken används nu allt oftare i bedrägeriförsök där offret luras att tro att det är någon närstående som ringer.

Enligt cybersäkerhetsföretaget F-Secure är detta en snabbt växande trend. Till skillnad från traditionella bluffsamtal, som ofta är opersonliga, kan AI-tekniken anpassa bluffen efter offret, och därmed göra den betydligt mer trovärdig.

"De flesta bedrägerier involverar identitets­stöld, men AI-bluff­samtal gör det lättare att bli lurad. Ett verklighets­troget ljud från din älskade i kombination med en känsla av brådska kan få dig att agera slarvigt, så dubbel­kolla att den som ringer är den de utger sig för att vara", skriver F-Secure på sin hemsida.

Så skyddar du dig – trots framtidens teknologi

Att bedragare kan återskapa röster från närstående innebär inte att man är maktlöst. Enligt både poliser och experter inom IT finns det sätt att avslöja även de mest sofistikerade bluffarna.

Bekräfta alltid informationen. Ring upp personen som påstås ha ringt dig, på ett nummer du vet är korrekt.

Var vaksam. Många bluffsamtal försöker stressa fram ett beslut, ta ett steg tillbaka och andas.

Ge aldrig ut pengar eller värdesaker till någon som kontaktar dig oväntat, oavsett hur trovärdiga de låter.

Rapportera direkt till polisen om du misstänker bedrägeri.

Bedrägeriförsöket utreds

Bedragarna försökte sedan under samtalet lura kvinnan på smycken, pengar och guld – som kompensation för olyckan, något som polisen menar att de aldrig skulle göra:

– Polisen skulle aldrig någonsin kräva deposition för en olycka, fortsätter Rebecca Landberg.

Det aktuella ärendet i Stockholm är nu föremål för en polisutredning, klassat som försök till grovt bedrägeri. Kvinnan lyckades till slut nå sin riktiga dotter, som då såg vad som hänt och slog larm, enligt Aftonbladet.

I takt med att AI-verktyg blir billigare och mer lättillgängligt kommer bedragare fortsätta utveckla sina metoder.