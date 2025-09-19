Svampsäsongen är i full gång och det kryllar av nyfikna plockare i de svenska skogarna. Men av de 5 000 olika arterna som växer här, är det bara runt 100 som går att äta.
Vit- och lömsk flugsvamp orsakar dödsfall
Det innebär att det finns en hel del svamp att se upp med, och allra värst är de som innehåller de giftiga ämnena orellanin eller amatoxiner.
– Vit flugsvamp och lömsk flugsvamp, och andra svampar som innehåller samma gift, amatoxin. Det är de två som har orsakat dödsfall i Sverige. Det finns inga andra svampar utom de två som vi med säkerhet kan säga orsakat akuta dödsfall genom årens lopp, säger Peter Hultén, apotekare på Giftinformationscentralen till Nyheter24.
Orellanin är den andra giftiga gruppen, och det finns i toppig giftspindling och i orangebrun giftspindling. Oavsett om du får i dig en svamp som innehåller orellanin eller amatoxin, så dröjer det innan symptomen kommer.
– Med vit- och lömsk flugsvamp, som orsakar leverskador, kan det ta tolv till 24 timmar, innan kraftiga diarréer och magsmärtor, säger Peter Hultén och fortsätter:
– Med njurskadande svampar kan det ta flera dagar, upp till någon vecka innan symtom uppstår. Då får man ont mot njurarna till, mot ryggslutet. Du kan bli extra törstig, ha svårt att kissa och få en mer allmän sjukdomskänsla, som är svårare att koppla ihop med svampintaget då symtomen kommer så mycket senare.
I Sverige har 19 personer dött av svampförgiftning sedan 1950. Senaste konstaterade dödsfallen är en 21-årig mamma och hennes ettåriga barn, som avled i södra Skåne 2023.
Hur många giftiga svampar finns det i Sverige?
Giftinformationscentralen har gått ut och varnat för 14 svampar, som är de giftigaste i Sverige.
Vilka giftiga svampar finns i Sverige?
Här är Sveriges 14 giftigaste svampar.
Bolmörtsskivling
Bolmörtsskivling kan ge magbesvär efter förtäring, och symptomen kommer efter två till fyra timmar.
Brun flugsvamp
Att äta brun flugsvamp kan ge yrsel, förvirring oro och i värsta fall kramper, efter 30 minuter till två timmar.
Gifthätting
Gifthätting är mycket giftig. Efter åtta till 24 timmar drabbas den som ätit svampen av vattentunna diarréer och kräkningar.
Grå bläcksvamp
Är giftig om du druckit alkohol. Kan ge huvudvärk, svettningar, hjärtklappning, hudrodnad och värmekänsla inom några minuter till några timmar efter intaget.
Lömsk flygsvamp
Mycket giftig. Intensiva vattentunna diarréer och kräkningar inom åtta till 24 timmar. Kan påverka levern och vara dödlig.
Orangebrun giftspindling
Innehåller orellanin som skadar njurarna. Efter två till sju dygn uppkommer illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen samt törst.
Panterflugsvamp
Efter en halvtimme till två timmar, uppstår symtom som yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper. Ibland förekommer illamående och kräkningar.
Pluggskivling
Den som äter pluggskivling kan bli illamående, få magont, kräkningar och diarré efter en till tre timmar.
Röd flugsvamp
Yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper kan uppstå en halvtimme till två timmar efter förgiftning.
Stenmurkla
Stenmurkla kan orsaka förgiftning om den inte är tillagad på rätt sätt. Symtomen är illamående, magont, kräkningar och diarré, men ibland också yrsel och matthet. I allvarliga fall kan den orsaka lever- och njurskador.
Toppig giftspindling
Toppig giftspindling innehåller orellanin och är mycket giftig. Efter två till sju dygn kan du bli illamående, kräkas, få huvudvärk, frossa och smärtor i ryggen. Kan i värsta fall ge njurskador.
Toppslätskivling
Den som äter toppslätskivling kan bli förvirrad, få hallucinationer, oro och hjärtklappning, efter omkring 30 minuter till två timmar.
Trattskivling och trådskivling
Om du råkar äta trattskivlingar eller trådskivlingar kan du få yrsel, huvudvärk, ont i magen kräkningar och diarré. Andra vanliga symtom är svettningar och ökat saliv- och tårflöde.
Vit flugsvamp
Vit flugsvamp innehåller amatoxin som kan skada levern. Symptom kommer efter mellan åtta och 24 timmar, och dessa är intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Förgiftningen kan vara livshotande.