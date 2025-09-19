Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Svamp

Ser ut som kantarell – är dödlig: 14 giftigaste svamparna

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 14:30
Toppig giftspindling och röd flugsvamp.
Bara 100 av Sveriges 5 000 svampar går att äta. Foto: Eric Steinert , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons & Martina Holmberg/TT

De svenska skogarna kryllar av svamp, men det finns flera sorter som är giftiga och till och med dödliga. Nyheter24 listar svamparna att se upp med.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Svamp, Flugsvamp

Svampsäsongen är i full gång och det kryllar av nyfikna plockare i de svenska skogarna. Men av de 5 000 olika arterna som växer här, är det bara runt 100 som går att äta. 

MISSA INTE: Giftig svamp serverades på populära Stockholmskrogen

Vit- och lömsk flugsvamp orsakar dödsfall

Det innebär att det finns en hel del svamp att se upp med, och allra värst är de som innehåller de giftiga ämnena orellanin eller amatoxiner. 

– Vit flugsvamp och lömsk flugsvamp, och andra svampar som innehåller samma gift, amatoxin. Det är de två som har orsakat dödsfall i Sverige. Det finns inga andra svampar utom de två som vi med säkerhet kan säga orsakat akuta dödsfall genom årens lopp, säger Peter Hultén, apotekare på Giftinformationscentralen till Nyheter24.

Orellanin är den andra giftiga gruppen, och det finns i toppig giftspindling och i orangebrun giftspindling. Oavsett om du får i dig en svamp som innehåller orellanin eller amatoxin, så dröjer det innan symptomen kommer.

– Med vit- och lömsk flugsvamp, som orsakar leverskador, kan det ta tolv till 24 timmar, innan kraftiga diarréer och magsmärtor, säger Peter Hultén och fortsätter:

– Med njurskadande svampar kan det ta flera dagar, upp till någon vecka innan symtom uppstår. Då får man ont mot njurarna till, mot ryggslutet. Du kan bli extra törstig, ha svårt att kissa och få en mer allmän sjukdomskänsla, som är svårare att koppla ihop med svampintaget då symtomen kommer så mycket senare.

I Sverige har 19 personer dött av svampförgiftning sedan 1950. Senaste konstaterade dödsfallen är en 21-årig mamma och hennes ettåriga barn, som avled i södra Skåne 2023. 

LÄS MER: Mamma och dotter dog av svampförgiftning: ”Levern går sönder”

Hur många giftiga svampar finns det i Sverige?

Giftinformationscentralen har gått ut och varnat för 14 svampar, som är de giftigaste i Sverige. 

Annons

Vilka giftiga svampar finns i Sverige?

Här är Sveriges 14 giftigaste svampar. 

Bolmörtsskivling 

Bolmörtsskivling kan ge magbesvär efter förtäring, och symptomen kommer efter två till fyra timmar. 

Bolmörtsskivling Foto: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Bolmörtsskivling Foto: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

LÄS MER: Kan man odla egna kantareller? Experten svarar

Brun flugsvamp

Att äta brun flugsvamp kan ge yrsel, förvirring oro och i värsta fall kramper, efter 30 minuter till två timmar.

Annons
Brun flugsvamp. Foto: Pontus Lundahl/TT
Brun flugsvamp. Foto: Pontus Lundahl/TT

Gifthätting

Gifthätting är mycket giftig. Efter åtta till 24 timmar drabbas den som ätit svampen av vattentunna diarréer och kräkningar. 

Gifthätting. Foto: Lebrac, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Gifthätting. Foto: Lebrac, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Grå bläcksvamp 

Är giftig om du druckit alkohol. Kan ge huvudvärk, svettningar, hjärtklappning, hudrodnad och värmekänsla inom några minuter till några timmar efter intaget.

Annons
Grå bläcksvamp. Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Grå bläcksvamp. Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lömsk flygsvamp

Mycket giftig. Intensiva vattentunna diarréer och kräkningar inom åtta till 24 timmar. Kan påverka levern och vara dödlig.

Lömsk flugsvamp. Foto: Av Archenzo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Lömsk flugsvamp. Foto: Av Archenzo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

LÄS MER: Experter slår larm: Matfavoriten kan göra dig svårt sjuk

Orangebrun giftspindling 

Innehåller orellanin som skadar njurarna. Efter två till sju dygn uppkommer illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen samt törst.

Annons
Orangebrun giftspindling. Archezo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Orangebrun giftspindling. Archezo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Panterflugsvamp

Efter en halvtimme till två timmar, uppstår symtom som yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper. Ibland förekommer illamående och kräkningar. 

Panterflugsvamp. Foto: ccfarmer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Panterflugsvamp. Foto: ccfarmer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pluggskivling 

Den som äter pluggskivling kan bli illamående, få magont, kräkningar och diarré efter en till tre timmar.  

Annons
Pluggskivling. Foto:Janerik Henriksson/TT
Pluggskivling. Foto:Janerik Henriksson/TT

Röd flugsvamp

Yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper kan uppstå en halvtimme till två timmar efter förgiftning.

Röd flugsvamp. Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Röd flugsvamp. Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Stenmurkla

Stenmurkla kan orsaka förgiftning om den inte är tillagad på rätt sätt. Symtomen är illamående, magont, kräkningar och diarré, men ibland också yrsel och matthet. I allvarliga fall kan den orsaka lever- och njurskador.

Annons
Stenmurkla. Foto: Pontus Lundahl/TT
Stenmurkla. Foto: Pontus Lundahl/TT

Toppig giftspindling 

Toppig giftspindling innehåller orellanin och är mycket giftig. Efter två till sju dygn kan du bli illamående, kräkas, få huvudvärk, frossa och smärtor i ryggen. Kan i värsta fall ge njurskador. 

Toppig giftspindling. Foto: Eric Steinert , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Toppig giftspindling. Foto: Eric Steinert , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Toppslätskivling

Den som äter toppslätskivling kan bli förvirrad, få hallucinationer, oro och hjärtklappning, efter omkring 30 minuter till två timmar. 

Annons
Toppslätksivling. Foto: Karsten Schnack/TT
Toppslätksivling. Foto: Karsten Schnack/TT

Trattskivling och trådskivling

Om du råkar äta trattskivlingar eller trådskivlingar kan du få yrsel, huvudvärk, ont i magen kräkningar och diarré. Andra vanliga symtom är svettningar och ökat saliv- och tårflöde. 

Trattskivling. Foto: Janerik Henriksson/TT
Trattskivling. Foto: Janerik Henriksson/TT

Vit flugsvamp

Vit flugsvamp innehåller amatoxin som kan skada levern. Symptom kommer efter mellan åtta och 24 timmar, och dessa är intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Förgiftningen kan vara livshotande.

Vit flugsvamp. Foto: Karin Markhede/TT
Vit flugsvamp. Foto: Karin Markhede/TT

LÄS MER: Ny guide ska rädda liv – efter dödliga svampmisstag

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Ser ut som kantarell – är dödlig: 14 giftigaste svamparna

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Tusentals blir utan BankID 2026 – de berörs

Idag
13:06
Nyheter
/ Inrikes

Klippte hål i underbyxor – skyller på nissebus

Idag
13:06
Nyheter
/ Inrikes

S: Ryska gps-störningar är statsterrorism

Idag
13:00
Nyheter
/ Inrikes

Stegrud: Jag framstår som helt galen

Idag
12:32
Nyheter
/ Inrikes

Expert: Det är hetaste frågan i kyrkovalet

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons