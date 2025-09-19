De svenska skogarna kryllar av svamp, men det finns flera sorter som är giftiga och till och med dödliga. Nyheter24 listar svamparna att se upp med.

Svampsäsongen är i full gång och det kryllar av nyfikna plockare i de svenska skogarna. Men av de 5 000 olika arterna som växer här, är det bara runt 100 som går att äta.

MISSA INTE: Giftig svamp serverades på populära Stockholmskrogen



Vit- och lömsk flugsvamp orsakar dödsfall

Det innebär att det finns en hel del svamp att se upp med, och allra värst är de som innehåller de giftiga ämnena orellanin eller amatoxiner.

– Vit flugsvamp och lömsk flugsvamp, och andra svampar som innehåller samma gift, amatoxin. Det är de två som har orsakat dödsfall i Sverige. Det finns inga andra svampar utom de två som vi med säkerhet kan säga orsakat akuta dödsfall genom årens lopp, säger Peter Hultén, apotekare på Giftinformationscentralen till Nyheter24.

Orellanin är den andra giftiga gruppen, och det finns i toppig giftspindling och i orangebrun giftspindling. Oavsett om du får i dig en svamp som innehåller orellanin eller amatoxin, så dröjer det innan symptomen kommer.

– Med vit- och lömsk flugsvamp, som orsakar leverskador, kan det ta tolv till 24 timmar, innan kraftiga diarréer och magsmärtor, säger Peter Hultén och fortsätter:

– Med njurskadande svampar kan det ta flera dagar, upp till någon vecka innan symtom uppstår. Då får man ont mot njurarna till, mot ryggslutet. Du kan bli extra törstig, ha svårt att kissa och få en mer allmän sjukdomskänsla, som är svårare att koppla ihop med svampintaget då symtomen kommer så mycket senare.

I Sverige har 19 personer dött av svampförgiftning sedan 1950. Senaste konstaterade dödsfallen är en 21-årig mamma och hennes ettåriga barn, som avled i södra Skåne 2023.

Hur många giftiga svampar finns det i Sverige?

Giftinformationscentralen har gått ut och varnat för 14 svampar, som är de giftigaste i Sverige.

Annons

Vilka giftiga svampar finns i Sverige?

Här är Sveriges 14 giftigaste svampar.

Bolmörtsskivling

Bolmörtsskivling kan ge magbesvär efter förtäring, och symptomen kommer efter två till fyra timmar.

Bolmörtsskivling Foto: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Brun flugsvamp

Att äta brun flugsvamp kan ge yrsel, förvirring oro och i värsta fall kramper, efter 30 minuter till två timmar.



Annons

Brun flugsvamp. Foto: Pontus Lundahl/TT

Gifthätting

Gifthätting är mycket giftig. Efter åtta till 24 timmar drabbas den som ätit svampen av vattentunna diarréer och kräkningar.

Gifthätting. Foto: Lebrac, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Grå bläcksvamp

Är giftig om du druckit alkohol. Kan ge huvudvärk, svettningar, hjärtklappning, hudrodnad och värmekänsla inom några minuter till några timmar efter intaget.

Annons

Grå bläcksvamp. Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lömsk flygsvamp

Mycket giftig. Intensiva vattentunna diarréer och kräkningar inom åtta till 24 timmar. Kan påverka levern och vara dödlig.

Lömsk flugsvamp. Foto: Av Archenzo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Orangebrun giftspindling

Innehåller orellanin som skadar njurarna. Efter två till sju dygn uppkommer illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen samt törst.

Annons

Orangebrun giftspindling. Archezo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Panterflugsvamp

Efter en halvtimme till två timmar, uppstår symtom som yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper. Ibland förekommer illamående och kräkningar.

Panterflugsvamp. Foto: ccfarmer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pluggskivling

Den som äter pluggskivling kan bli illamående, få magont, kräkningar och diarré efter en till tre timmar.

Annons

Pluggskivling. Foto:Janerik Henriksson/TT

Röd flugsvamp

Yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper kan uppstå en halvtimme till två timmar efter förgiftning.

Röd flugsvamp. Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Stenmurkla

Stenmurkla kan orsaka förgiftning om den inte är tillagad på rätt sätt. Symtomen är illamående, magont, kräkningar och diarré, men ibland också yrsel och matthet. I allvarliga fall kan den orsaka lever- och njurskador.

Annons

Stenmurkla. Foto: Pontus Lundahl/TT

Toppig giftspindling

Toppig giftspindling innehåller orellanin och är mycket giftig. Efter två till sju dygn kan du bli illamående, kräkas, få huvudvärk, frossa och smärtor i ryggen. Kan i värsta fall ge njurskador.

Toppig giftspindling. Foto: Eric Steinert , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Toppslätskivling

Den som äter toppslätskivling kan bli förvirrad, få hallucinationer, oro och hjärtklappning, efter omkring 30 minuter till två timmar.

Annons

Toppslätksivling. Foto: Karsten Schnack/TT

Trattskivling och trådskivling

Om du råkar äta trattskivlingar eller trådskivlingar kan du få yrsel, huvudvärk, ont i magen kräkningar och diarré. Andra vanliga symtom är svettningar och ökat saliv- och tårflöde.

Trattskivling. Foto: Janerik Henriksson/TT

Vit flugsvamp

Vit flugsvamp innehåller amatoxin som kan skada levern. Symptom kommer efter mellan åtta och 24 timmar, och dessa är intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Förgiftningen kan vara livshotande.