ID-jätten varnar – bedragare försöker lura användare

Freja, den mobila e-legitimationen som har omkring 1,4 miljoner användare, varnar just nu för bedragare.

"Vi har givetvis polisanmält händelsen", uppger Johan Henrikson, vd på bolaget bakom appen, för Nyheter24.

Brottsvinsterna från bedrägerier minskade i fjol – ett trendbrott för första gången sedan 2020. Allra mest minskade brottsvinsterna från så kallade vishing-bedrägerier.

I sådana fall utger sig ofta bedragarna, i sms eller telefonsamtal, för att komma från ett företag, en bank eller en myndighet. Den person som kontaktas manipuleras sedan att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller att exempelvis använda sitt BankID för att föra över pengar.

Foto: Martina Holmberg/TT

Att brottsvinsterna minskat när det gäller denna typ av bedrägerier beror, enligt Viktor Lundberg, operativ koordinator på polisens nationella bedrägericentrum, på bankernas åtgärdspaket.

– Men det betyder inte att vi är i mål. Det är fortfarande väldigt mycket pengar som går till de kriminella nätverken. Vi behöver fortsatt vara på tårna och följa med när brottsligheten förändras och hittar nya metoder, sa han i ett pressmeddelande i våras.



Bankernas åtgärdspaket under 2024 Under våren 2024 tog Bankföreningens medlemsbanker – däribland Handelsbanken, Nordea och Swedbank – fram ett åtgärdspaket för att motverka bedrägerier. Bland åtgärderna fanns en förbättrad process att utfärda mobilt BankID och införande av beloppsbegränsningar vid betalningar. Källa: Svenska Bankföreningen

Bedragare utger sig för att vara Freja eID Group i sms

Åtgärdspaket och minskade brottsvinster till trots så tycks larmen om bedrägeriförsök avlösa varandra. På sistone har elektronikkedjan Elgiganten, livsmedelsjätten Lidl såväl som Postkodlotteriet varnat allmänheten för att deras varumärken utnyttjas i bedrägerier av olika slag.

Och nu går ännu ett företag ut och lyfter ett varningens finger sedan bedragare varit i farten.

Det handlar om Freja eID Group, som i juni i år hade över 1,4 miljoner registrerade användare och som tillhandahåller en statligt godkänd mobil e-legitimation vilken kan användas för e-tjänster såväl som fysisk identifiering.

På den egna hemsidan har man just nu en banner där man varnar för bluff-sms.

Foto: Skärmavbild/frejaeid.com

På sajten förklarar man vidare att det florerat falska sms där det påstås att mottagaren registrerat ett Freja-konto. I meddelandet finns också ett telefonnummer, som bedragarna förväntar sig att mottagaren ska ringa upp.

"Därefter påbörjas ett bedrägeriförsök enligt samma modell som använts under ett flertal år", skriver företaget.

När Nyheter24 kontaktar Freja eID Group och frågar vad bedragarna vill åt genom detta samtal svarar företagets vd Johan Henrikson så här:

"Bedrägeriet bygger på att lura en privatperson att genomföra inloggning eller transaktion. Att försöka lura användaren i telefonsamtal pågår hela tiden och har gjort så i flera år. Därav kampanjer såsom 'Banken ringer inte upp dig' och liknande. Vi vet i nuläget inte vad bedragarna är ute efter specifikt."

Johan Henrikson, vd på Freja eID Group. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT

Händelsen har polisanmälts av Freja eID Group

Johan Henrikson uppger vidare att meddelandet tycks ha skickats ut till en bred grupp mottagare, där alla inte är kunder hos Freja.

"Vi har givetvis polisanmält händelsen samt rapporterat numret till 7726 som är numret för att rapportera bedrägeriförsök. Vi har också varit i kontakt med operatörer för att stänga ner telefonnumret", skriver han.

Än så länge har företaget inte fått några rapporter om att någon faktiskt ska ha blivit lurad av bedragarnas bluff-sms, men de understryker att de aldrig hör av sig via sms med uppmaningar om att använda e-legitimationen.

