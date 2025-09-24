Din familj kan spara 5 250 kronor per år på bolånet

Under 2025 har flera räntesänkningar genomförts. Många tjänar på det, inte minst bolånetagare. Dock finns det de som tjänar mycket lite på att räntan sänks, eller inte alls. Detta samtidigt som vissa kan spara in tusenlappar på lånet varje år.

På tisdagen meddelade Riksbankschefen Erik Thedéen att man sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Sänkningen är den tredje under 2025 och det förväntas dröja innan någon ny räntesänkning blir av.

Regeringen har exempelvis redogjort för att man inte räknar med fler räntesänkningar under hela 2026.

Du kan spara 2 500 per miljon och år

Privatekonomen Christina Sahlberg har i ett pressmeddelande från jämförelsesajten Compricer redogjort för att alla svenskar med bolån och rörlig ränta kan räkna med lägre räntekostnader både nu och över tid.

Räntesänkningen motsvarar nämligen omkring 2 500 kronor mindre i räntekostnad per miljon i lån, varje år. Och det är alltså före ett eventuellt ränteavdrag som ju kan bidra till ännu mer.

Christina Sahlberg, privatekonom. Foto: Eric Josjö/Pressbild

För Nyheter24 redogör nu Christina Sahlberg för att vi i Sverige ju får dra av 30 procent av räntekostnaden, vilket utgör själva ränteavdraget. Det kan göras upp till 100 000 kronor avseende ränteutgifter och 21 procent över det beloppet. En räntesänkning på 2 500 kronor betyder att man får en minskad ränteutgift.

– Men i och med att många får göra ränteavdrag med 30 procent så minskar den faktiska räntekostnaden med 30 procent mindre.

Så kan din familj få 5 250 kronor över – varje år

Sahlberg betonar dock att för att du ens ska kunna få göra ränteavdrag krävs det att du betalar tillräckligt mycket i skatt.

Hur ser det då ut rent praktiskt?

Hon ger ett konkret räkneexempel som redovisar hur ränteavdraget kan påverka ditt hushålls ekonomiska nettovinst:

Efter ränteavdraget blir hushållets nettovinst per lånad miljon per år (ungefär): 2 500 × (1 – 0,30) ≈ 1 750 kronor per miljon i lån och år.

– Alltså får man behålla ungefär 1 750 kr per miljon efter skattereduktionen, säger ekonomen.

Skulle du då ha ett lån på tre miljoner kronor blir nettovinsten för din familj totalt 5 250 kronor – per år.

Svenskarna tjänar inte på att räntan sänks

Det kanske är svårt att tro, men det finns faktiskt de som inte tjänar på de räntesänkningar Riksbanken meddelar.

Vilka är det då som inte gynnas av räntesänkningen?

– Räntesänkningar gynnar framförallt hushåll och företag som har rörliga lån. De som inte gynnas är: