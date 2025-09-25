Göran, 67, sänkte sin biologiska ålder med tolv år

Ett läkarbesök förändrade allt. Nu har Göran Adlén sänkt sin biologiska ålder med tolv år.

– Jag fattade ett blixtsnabbt beslut, säger han i podden "24 frågor".

Göran Adlén är författare och föreläsare, känd för sina böcker om livsstil, hälsa och personlig utveckling. 67 år gammal är han i bättre form än någonsin, tävlar i fitness och gav tidigare i år ut boken "Det är aldrig för sent för att bli ung".

Men livet kunde tagit en helt annan vändning, om det inte vore för ett läkarbesök. Som 63-åring var Göran Adlén trött, överviktig och hade ont i kroppen. Läkaren dömde ut hans fysiska kapacitet och ordinerade medicin resten av livet.

– Då fattade jag ett blixtsnabbt beslut. Jag ska fixa detta själv, säger Adlén i Nyheter24:s podd "24 frågor".

Göran Adlén. Foto Knut Koivisto

Så blev Göran "50" igen

Fyra år senare har Göran Adlén sänkt sin biologiska ålder med tolv år, enligt en blodprovsanalys. Han har muskelmassa som en 30-åring, testosteronnivåer som en 25-åring och väger 35 kilo mindre.

Enligt 67-åringen ligger varken magi eller genvägar bakom förändringen. Istället är det ett klassiskt upplägg med styrketräning, bra kost, och en hel del tillskott och vitaminer.

Sedan Göran Adlén bestämde sig för en förändring, har han tränat styrketräning fem dagar i veckan. Mala, mala. mala, som han uttrycker det själv.

– Det är mycket basic. Rena råvaror, tung styrketräning och sömn, det är de tre bitarna. Lägg till återhämtning under dagen, stress tar väldigt mycket, säger han och fortsätter:

– Och ta bort alkohol, djävulsgift. Jag är inte absolutist. Jag har en dag fritt och då kan jag dricka en pilsner eller ett glas mousserande. Det är inget moraliskt, men för att vara snäll mot kroppen.

Kosttilskott för 5 000 kronor

Kosten består till stor del av kött, kyckling och fisk. Mycket protein och lite fett, mängden kolhydrater styrs av målet med vikten – om det handlar om att gå ner eller upp i vikt.

Utöver det så lägger Göran Adlén mellan 4 000 och 5 000 kronor på kosttillskott varje månad: multivitamin, d-vitamin Omega 3, magnesium, zink, spermidrin och estradot mot åldrande, ett gäng naturliga tillskott för testosteron och kreatin för muskeluppbyggnaden.

– Allt är säkert inte nödvändigt, men jag vet inte vad som är nödvändigt, säger han.

Styrketräning är en av grunderna. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT

Tips – för att bli "ung på insidan"

Göran Adléns ledord är långsiktighet och kontinuitet. Här är hans råd till dig som vill komma igång.

– Vi gör det så svårt för oss, säger han.

Mjukstarta

– Jag är allergisk mot kortsiktiga program. Mala, mala, mala. Se det som en långsiktig livsstil.

Vilodag

– Det är extremt viktigt. Men när du tränar, kör hårt, tills man inte orkar ett dugg.

Matlåda

– Gör du matlåda, så äter du den.

"Sheet day" när du får äta vad du vill