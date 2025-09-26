En tysk turist som hyrt ett hus i Ulricehamn är försvunnen. Nu pågår en stor polisinsatsen efter mannen.

I torsdags inledde polisen en så kallad räddningstjänst i sökandet efter en försvunnen tysk man. Mannen som är i 60-70-årsåldern, hade hyrt ett hus i Ulricehamn och sågs senast när han fiskade. Mannen anmäldes försvunnen i onsdags, och hade då inte setts till på ungefär en vecka.

– Vi har sen tidigare hanterat anmälan som en försvunnen person. Nu har arbetet intensifieras till en räddningstjänst, vilket gör att vi kan samverka med andra aktörer, säger Fredrik Svedemyr, på polisen i region Väst.

Fredrik Svedemyr, polisen region Väst. Foto: Polisen

Polisen söker efter försvunnen man i Ulricehamn

Under fredagen kommer sökinsatsen fortsätta med drönare, helikopter och hund. Området där man letar efter mannen är koncentrerat till ett område mellan Kölingared och Dalum i Ulricehamn. Även Missing People är inkopplade.

Annons

– Vi går ut med bild och efterlyser tips från allmänheten för att hitta mannen, säger Svedemyr.

Polisen misstänker inget brott i nuläget.

Har du tips eller iakttagelser?