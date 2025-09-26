Nyheter24
Tysk turist försvunnen – polisen går ut med bild

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 10:06
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 10:08
polisbil och den försvunne mannen.
Mannen försvann i Ulricehamn. Foto: Johan Nilsson/TT & Polisen

En tysk turist som hyrt ett hus i Ulricehamn är försvunnen. Nu pågår en stor polisinsatsen efter mannen.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

I torsdags inledde polisen en så kallad räddningstjänst i sökandet efter en försvunnen tysk man. Mannen som är i 60-70-årsåldern, hade hyrt ett hus i Ulricehamn och sågs senast när han fiskade. Mannen anmäldes försvunnen i onsdags, och hade då inte setts till på ungefär en vecka. 

– Vi har sen tidigare hanterat anmälan som en försvunnen person. Nu har arbetet intensifieras till en räddningstjänst, vilket gör att vi kan samverka med andra aktörer, säger Fredrik Svedemyr, på polisen i region Väst.

Fredrik Svedemyr, polisen region Väst. Foto: Polisen
Fredrik Svedemyr, polisen region Väst. Foto: Polisen

Polisen söker efter försvunnen man i Ulricehamn

Under fredagen kommer sökinsatsen fortsätta med drönare, helikopter och hund. Området där man letar efter mannen är koncentrerat till ett område mellan Kölingared och Dalum i Ulricehamn. Även Missing People är inkopplade. 

– Vi går ut med bild och efterlyser tips från allmänheten för att hitta mannen, säger Svedemyr.

Polisen misstänker inget brott i nuläget. 

Har du tips eller iakttagelser? 

Kontakta polisen på 114 14 eller polisen.se

