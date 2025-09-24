Sedan försvinnandet har Marions familjen levt i ovisshet. Men nu, över fem decennier senare, har hon identifierats.
Försvunnen 21-årig kvinna hittad – efter 51 år
Marions lillasyster Valerie, som vid försvinnandet var elva år, har i flera årtionden försökt ta reda på vad som hänt hennes syster. Hon har bland annat sökt i olika databaser och lämnat DNA till släktforskningssajter.
– Jag minns att jag tillbringade mycket tid på de där sidorna, bara scrollade igenom och försökte se henne, säger Valerie till CBS News.
I juni i år kontaktades Valerie av polisen i Oregon. De ville jämföra hennes DNA med kvarlevorna från ett ouppklarat fall. År 1976 hittades nämligen en kvinna död vid en bäck i en bergskedja i delstaten.
DNA-test visade att kvarlevorna var Marions.
– Jag blev väldigt förvånad och glad att de ringde, säger Valerie.
Försvann sannolikt inte frivilligt
Polisen i Linn County arbetar fortfarande med att ta reda på vad som hände med Marion.
– Hon försvann sannolikt inte frivilligt, säger rättsantropologen Hailey Collord-Stalder.