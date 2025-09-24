Nyheter24
Försvunnen 21-årig kvinna hittad – efter 51 år

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 17:32
21-åriga Marion försvann 1974. Foto: Lindsey Wasson/TT

År 1974 försvann 21-åriga Marion McWhorter från ett köpcentrum i Tigard utanför Portland i Oregon.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Sedan försvinnandet har Marions familjen levt i ovisshet. Men nu, över fem decennier senare, har hon identifierats. 

Försvunnen 21-årig kvinna hittad – efter 51 år

Marions lillasyster Valerie, som vid försvinnandet var elva år, har i flera årtionden försökt ta reda på vad som hänt hennes syster. Hon har bland annat sökt i olika databaser och lämnat DNA till släktforskningssajter.

– Jag minns att jag tillbringade mycket tid på de där sidorna, bara scrollade igenom och försökte se henne, säger Valerie till CBS News.

I juni i år kontaktades Valerie av polisen i Oregon. De ville jämföra hennes DNA med kvarlevorna från ett ouppklarat fall. År 1976 hittades nämligen en kvinna död vid en bäck i en bergskedja i delstaten. 

DNA-test visade att kvarlevorna var Marions.

– Jag blev väldigt förvånad och glad att de ringde, säger Valerie. 

År 1974 försvann 21-åriga Marion McWhorter från ett köpcentrum i Tigard utanför Portland i Oregon. Foto: Lindsey Wasson/TT

Försvann sannolikt inte frivilligt

Polisen i Linn County arbetar fortfarande med att ta reda på vad som hände med Marion.

– Hon försvann sannolikt inte frivilligt, säger rättsantropologen Hailey Collord-Stalder.

