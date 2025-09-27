Nyheter24
Kvinna död efter brand på äldreboende

Publicerad: 27 sep. 2025, kl. 16:36
Uppdaterad: 27 sep. 2025, kl. 16:38
En kvinna som fördes till sjukhus efter en brand i Sunne har avlidit av sina skador. Arkivbild Foto: Christine Olsson/TT

En kvinna har avlidit av sina skador efter en brand på ett seniorboende i Sunne tidigare i veckan.

Kvinnan fördes svårt skadad till Torsby sjukhus efter branden.

— Vi har haft ett mycket gott samarbete med Akademiska sjukhusets brännskadeavdelning i Uppsala, men ganska snart insåg vi och de anhöriga att det inte skulle gå att rädda hennes liv, säger överläkare Stephan Axer till SVT Nyheter Värmland.

Ytterligare en person fördes till sjukhus efter branden, men har nu fått lämna sjukhuset.

Larmet om branden kom under natten mot i torsdags. Omkring 90 personer evakuerades. Närmare 40 av dem har inte kunnat flytta tillbaka till sina lägenheter.

