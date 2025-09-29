Butikskedjan varnar kunderna: "Var försiktiga"

Elon har gått ut och varnat för bedrägerier sedan det florerar ett falskt utskick.

På senare år har nätfiske, ibland kallat vishing, blivit allt vanligare. Bedrägeriformen innebär att bedragare på olika sätt "fiskar" efter känslig information via exempelvis telefonsamtal, mejl eller sms.

"Det går ut på att du ska lämna ifrån dig uppgifter, som kortuppgifter eller personliga uppgifter som bedragaren kan använda för att komma åt dina pengar", förklarar polisen på den egna hemsidan.

Inte sällan utger sig bedragarna för att komma från en myndighet, organisation eller etablerat företag. Detta för att vinna förtroende hos offren, som då kan bli mer benägna att gå på bluffen.

Brottsvinsterna har minskat – men larmen fortsätter

I våras uppgav polisen i ett pressmeddelande att man kunnat se en minskning – med hela 40 procent – av brottsvinsterna från just vishing mellan 2023 och 2024. Man menade då att minskningen sannolikt kan härledas till, bland annat, bankernas åtgärdspaket, vilket presenterades under våren 2024 och som skulle försvåra för bedragare.

Bankernas åtgärdspaket under 2024 Under våren 2024 tog Bankföreningens medlemsbanker – däribland Handelsbanken, Nordea och Swedbank – fram ett åtgärdspaket för att motverka bedrägerier. Bland åtgärderna fanns en förbättrad process att utfärda mobilt BankID och införande av beloppsbegränsningar vid betalningar. Källa: Svenska Bankföreningen

Detta till trots har otaliga företag, under 2025, slagit larm om hur deras varumärken används i bedrägeriförsök. Bara så sent som i förra veckan kunde Nyheter24 rapportera om flera sådana fall. Till exempel florerade falska sms som såg ut att komma från Elgiganten – något de beskrev som "ett återkommande problem". Och nu har ännu en elektronikjätte drabbats.



Falskt sms ser ut att komma från Elon

Enligt Råd & Rön har bluff-sms, där Elon ser ut att vara avsändare, börjat florera. I utskicket påstås det att en order är klar för upphämtning i butik och har mottagaren frågor angående leveransen uppmanas den ringa ett mobilnummer. Men numret leder alltså inte till elektronikkedjan, utan det hela är ett bedrägeriförsök, vilket Camilla Waldmark, kommunikationsansvarig på Elon, också bekräftar.

"Ja, det stämmer att även vi på Elon råkar ut för detta och vi har sett en ökning den senaste tiden", skriver hon i en kommentar till Nyheter24.

Vidare uppger Waldmark att man uppmanar kunder att "vara försiktiga" och att inte klicka på några misstänkta länkar eller att lämna ut några känsliga uppgifter. Man ska heller inte svara på meddelandet.