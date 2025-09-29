Prischock på elen i vinter – här kan du spara 2 200 kronor

Elpriserna väntas variera beroende på var i Sverige du bor. Det rapporterar Zmarta, med hänvisning till en analys av elbolaget Elskling.

– Resultatet är överraskande, säger Anne By Nazemi på Elskling i ett pressmeddelande.

Det har börjat bli allt kallare och i takt med höst och vinter kommer behovet av en ökad elanvändning att vara verklighet i svenska hushåll. Med ökad användning väntar också många sig att kostnaderna ökar när elpriserna stiger under de mörka och kalla månaderna.

Med en ny elprismodell i Sverige och Norden ska det bidra till jämnare fördelning av kapaciteten, har Bixia tidigare uppget.

Allt från tillgång till vattenkraft, vindkraft och väder och vind påverkar kostnaderna för att värma upp bostaden. Nyligen kunde Nyheter24 rapportera om att prognosen för hösten 2025 pekar på att prisskillnaderna i landet väntas bli stora, trots att elen kommer produceras inom landets gränser.

Elpriserna skiljer rejält i vinter

Nu rapporterar jämförelsetjänsten Zmarta om vinterns ekonomiska smäll. I vissa elprisområden kommer det bli dyrare än i andra och skillnaden kan vara stor.

Med hänvisning av en analys gjord av Elskiling, som tittat på prissättningen av framtida elkontrakt, redogör man nu för vilka skillnader det väntas bli på rörliga respektive fasta elavtal i vinter.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Spara in 600 kronor i månaden på elpriset

I norra delen av Sverige kan rörliga elpriser bli billigare. Analysen pekar på att det i elområde SE1 och SE2 är fördelaktigt att ha rörliga avtal då det väntas bli hälften så billiga jämfört med de fasta. En villaägare med hög elförbrukning kan spara upp emot 600 kronor i månaden på det rörliga avtalet, redogör Zmarta för i ett pressmeddelande.

– Det viktigaste man kan göra är att sätta sig in i sin elräkning och ser över hur mycket el man faktiskt använder och vad man betalar i dag. Utifrån det blir det lättare att jämföra olika elbolags erbjudanden och välja ett avtal som verkligen passar ens egna behov, säger Anne By Nazemi på Elskling.

Stor skillnad i elavtalen: Här kan villaägaren spara 2 200 kronor

Det fasta elavtalet är dock att föredra i södra Sverige, uppger de. Men i elområde SE3, där både Stockholm och Göteborg ingår, pekar prognosen på att ett även boenden i största städerna skulle gynnas av rörligt avtal i vinter.

I södra Sverige, elområde SE4 är det dock fast elavtal som väntas bli billigare. För en villaägare med en årsförbrukning på 20 000 kWh kommer kunna spara in omkring 2 200 kronor under de sex vintermånaderna.