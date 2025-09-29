Därför dör dina hörlurar i kylan – trots full laddning

Har dina hörlurar också börjat strejka så fort det blir minusgrader? Det är inte inbillning – vintern påverkar batterier mer än du tror.

Det är kallt ute, du har precis klivit ut genom dörren och tryckt igång din spellista för att överleva morgonen – men plötsligt tystnar allt. Hörlurarna har stängt av sig själva, trots att de var fulladdade. Känns det igen? Du är inte ensam.

När temperaturen sjunker reagerar inte bara kroppen – även tekniken påverkas. Speciellt de trådlösa hörlurarna, vars batterier inte alls trivs i vinterkylan.

Fenomenet har sin förklaring i fysiken, närmare bestämt hur litiumjonbatterier beter sig i låga temperaturer, rapporterar Göteborgs-Posten.

Så påverkas batteriet av kylan

Trådlösa hörlurar innehåller litiumjonbatterier – samma typ som används i elbilar. Batterierna fungerar genom att litiumjoner rör sig mellan två poler och därigenom skapar elektricitet.

Men i låga temperaturer går den här processen långsammare och kräver mer energi. Resultatet blir att batteriet laddar ur snabbare än vanligt.

Dessutom påverkas kapaciteten av hur ofta batteriet har laddats tidigare. Ju fler laddningscykler ett batteri gått igenom, desto mindre kraftfullt blir det – och kylan förstärker effekten.

Ny modell hjälper inte

Många tror att en nyare modell av hörlurar skulle klara kylan bättre, men så är inte fallet. Även helt nya hörlurar påverkas av låga temperaturer. Tekniken är densamma, och fysikens lagar gäller oavsett hur nyprylen är.

– Det som händer är att allt går långsammare när det är kallt, säger Aleksandar Matic, professor i materialfysik vid Chalmers till GP.

Håll hörlurarna varma

Vill du undvika att batteriet dör på väg till bussen? Tricket är att se till att hörlurarna är varma från början. Om de legat i en kall väska hela natten förlorar de energi snabbt när du sätter igång dem.

Att förvara dem i fickan innan användning kan hjälpa. När du väl har dem i öronen får de dessutom viss värme från din kropp.

Undvik både kyla och extrem värme

Det är inte bara kylan som påverkar batteriernas livslängd. Även för hög värme kan vara skadligt. En mobiltelefon som lämnas i direkt solljus kan snabbt nå temperaturer på 50–60 grader, vilket kan försämra batteriet markant. Samma gäller för hörlurar.