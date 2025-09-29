Här tas bilden – så lite räcker för att fastna i fartkameran

Fartkamerorna är alltid aktiva – men exakt hur snabbt måste du köra för att bli fotograferad, och var tas bilden egentligen?

Fartkamerorna längs Sveriges vägar är alltid aktiva. En liten överskridning av hastigheten räcker för att bli fotograferad. Ändå vet många inte exakt hur tekniken fungerar – eller var bilden faktiskt tas.

– Många tror att kamerorna bara är igång ibland, men de är alltid på, säger Jonas Nygren på Trafikverket till Carup.

I Norge mäts snitthastighet – Sverige sa nej

Till skillnad från Sverige har Norge ett annat system för fartkontroll. Där mäts inte bara hastigheten vid en punkt, utan mellan två kameror – en metod som ska sänka snitthastigheten över längre sträckor.

I Sverige bromsar många in precis före kameran, men det stoppar inte problemet med höga hastigheter. Trafikverket har länge velat införa ett liknande system, men regeringen har hittills sagt nej till att ens utreda möjligheten.

– I Norge har de genomsnittsmätning. Vi har bett regeringen att få utreda detta men utan resultat, sa Eva Lundberg, tidigare samordnare för trafiksäkerhetskameror, enligt Carup.

Så fungerar fartkamerorna i Sverige

De svenska kamerorna mäter hastigheten med radar från cirka 100 meters håll. Radarn följer fordonet hela vägen fram till fotopunkten, som ligger 14 meter från kameran. Det är hastigheten där som avgör om ett foto tas.

Kör du sex kilometer i timmen eller mer över hastighetsgränsen – då knäpps bilden och skickas till polisens ATK-avdelning i Kiruna.

Lis Marie Svonni, chef för ATK-avdelningen, förklarar att systemet mäter varje enskilt fordon, men bara de som kör för fort registreras. Därefter jämförs bilden med körkortsregistret, och en utredning skickas till fordonets ägare.

Fler kameror – och ny teknik på gång

Vid årsskiftet fanns det 2 580 fartkameror runt om i landet. Inom ett par år väntas den siffran öka till 3 000. Samtidigt uppgraderas tekniken.

Just nu håller Trafikverket på att sätta upp en helt ny typ av kamera: Argus 4. Det handlar om ett upphandlat system med samma grundfunktioner som tidigare – men med bättre teknik.

De nya kamerorna kan bland annat upptäcka omkörningar och mäta hastighet i flera körfält samtidigt. Totalt planeras 200 Argus 4-kameror att sättas upp i år.