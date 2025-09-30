Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes

Jensens Bøfhus i kris – kedjan till salu efter 40 år

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 11:31
Genrebilder. Foto: Bertil Ericson/TT & Stella Pictures

Restaurangkedjan Jensen Bøfhus är till salu.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Den danska restaurangkedjan Jensens Bøfhus grundades år 1984 av Palle Skov Jensen, och har sedan dess haft 50 restauranger runt om i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland. 

De senaste åren har det gått utför för Jensens Bøfhus, som redan 2018 tvingades stänga ner en fjärdedel av sina restauranger. Nu vill ägarna bli av med verksamheten, rapporterar danska Børsen

LÄS MER: O'Learys-restaurang i konkurs efter 14 år – har miljonskulder

Jensens Bøfhus i kris – har gått med miljonförlust

Kedjan var som störst år 2012, och då hade man närmare en miljard danska kronor i omsättning. Men sedan 2020 har Jensens Bøfhus gått med förlust på närmare 229 miljoner danska kronor, vilket motsvarar omkring 338 miljoner svenska kronor. 

Annons

Redan 2017 startade restaurangkedjan en räddningsaktion för att försöka undvika en kris. Bland annat sålde Jensens Bøfhus flera egendomar och konstverk i hopp om att slippa fler stängningar. Sedan dess har kedjan haft fyra vd:ar. 

I dag finns endast två Jensens Bøfhus kvar i Sverige, som båda ligger i Malmö.

Jensens Bøfhus har sedan 2020 gått i förlust med närmare 229 miljoner danska kronor. Foto: Stella Pictures

LÄS MER: Flygbolag i konkurs – alla flyg ställs in

Jensens Bøfhus till salu – efter mer än 40 år i branschen

Nu vill ägarna göra sig av med resten av verksamheten, och har därmed beslutat att försöka hitta någon som kan ta över kedjan. 

Enligt Børsen är restaurangkedjans finansiella situation så pass dålig att ägarna i princip skulle kunna låta bolaget gå i konkurs, men de uppges vara beredda att gå lång för att hitta en köpare och på så sätt rädda arbetstillfällen. 

Enligt uppgifterna ska ägarna ha varit i kontakt med flera potentiella köpare. 

LÄS MER: Postnord stoppar tillfälligt alla försändelser härifrån

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:11
Nyheter
/ Inrikes

Så blir Aladdinasken 2025 – här är alla praliner

Idag
11:31
Nyheter
/ Inrikes

Jensens Bøfhus i kris – kedjan till salu efter 40 år

Idag
11:16
Nyheter
/ Inrikes

EU-toppen: ”Kritiskt läge för Östersjön”

Idag
11:16
Nyheter
/ Inrikes

Förlängd trängselskatt kan betala Västlänken

Idag
11:10
Nyheter
/ Inrikes

Skärpt straff för dödsskjutning i Norrköping

Idag
11:02
Nyheter
/ Inrikes

Imam tipsade om att slå fruar – får sluta

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons