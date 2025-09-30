Restaurangkedjan Jensen Bøfhus är till salu.

Den danska restaurangkedjan Jensens Bøfhus grundades år 1984 av Palle Skov Jensen, och har sedan dess haft 50 restauranger runt om i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland.

De senaste åren har det gått utför för Jensens Bøfhus, som redan 2018 tvingades stänga ner en fjärdedel av sina restauranger. Nu vill ägarna bli av med verksamheten, rapporterar danska Børsen.

Jensens Bøfhus i kris – har gått med miljonförlust

Kedjan var som störst år 2012, och då hade man närmare en miljard danska kronor i omsättning. Men sedan 2020 har Jensens Bøfhus gått med förlust på närmare 229 miljoner danska kronor, vilket motsvarar omkring 338 miljoner svenska kronor.

Redan 2017 startade restaurangkedjan en räddningsaktion för att försöka undvika en kris. Bland annat sålde Jensens Bøfhus flera egendomar och konstverk i hopp om att slippa fler stängningar. Sedan dess har kedjan haft fyra vd:ar.

I dag finns endast två Jensens Bøfhus kvar i Sverige, som båda ligger i Malmö.

Jensens Bøfhus till salu – efter mer än 40 år i branschen

Nu vill ägarna göra sig av med resten av verksamheten, och har därmed beslutat att försöka hitta någon som kan ta över kedjan.

Enligt Børsen är restaurangkedjans finansiella situation så pass dålig att ägarna i princip skulle kunna låta bolaget gå i konkurs, men de uppges vara beredda att gå lång för att hitta en köpare och på så sätt rädda arbetstillfällen.

Enligt uppgifterna ska ägarna ha varit i kontakt med flera potentiella köpare.