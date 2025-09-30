Postnord stoppar tillfälligt alla försändelser härifrån

Postnord stoppar tillfälligt alla försändelser till och från Kanada.

På Postnords hemsida delar företaget titt som tätt med sig av störningsmeddelanden – alltså information om händelser och beslut som kan komma att påverka försändelser.

Så sent som för ungefär två veckor sedan lät företaget meddela att det förelåg en risk för förseningar sedan man upptäckt ett tekniskt problem på Veddesta-terminalen. Enligt Sveriges Radio var det drygt 70 000 paket som berördes av problemet, som nu är åtgärdat.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Postnord har också, under sommaren, meddelat att det på grund av det försämrade säkerhetsläget i delar av Mellanöstern förekommer störningar i leveranskedjorna samt informerat kunderna om att man tillfälligt pausar varuförsändelser till USA och Puerto Rico. Det senare beror på en förändring av tull- och tariffreglerna för USA och ändringen påverkar, i Postnords fall, inte:

Varor skickade av privatpersoner som har ett värde under 100 dollar och som är märkta som gåvor.

Paket som har ett deklarerat värde på mer än 800 dollar.

– Beslutet är beklagligt men nödvändigt för att säkerställa full efterlevnad av de nyligen implementerade reglerna. Vi arbetar aktivt med relevanta internationella organisationer och med våra amerikanska samarbetspartners för att utveckla och implementera en lösning som uppfyller kraven, och vi är fast beslutna att återuppta servicen för våra kunder så snart som möjligt, sa Björn Bergman, chef för Group Brand and Communication hos Postnord, i ett pressmeddelande i somras.

Foto: Beate Oma Dahle/NTB/TT

Försändelser stoppas tillfälligt till och från Kanada

Nu står det klart att försändelser till och från ett annat land stoppas tillfälligt. Det handlar då om Kanada, där det just nu pågår en strejk hos Canada Post, vilket är orsaken till stoppet.

"Post som skickats till Kanada är för närvarande kvar på PostNords terminaler i Malmö, Arlanda och Köpenhamn. Om strejken varar längre än 30 dagar kommer försändelserna att returneras till avsändaren", förklarar Postnord på den egna hemsidan, där de lagt upp ett störningsmeddelande om situationen.

Bild: Skärmavbild/Postnord.se

"Utgående post från Kanada, och post som precis hann nå Kanada innan strejken bröt ut, ligger tillsvidare kvar på Canada Posts terminaler", konstaterar företaget vidare.

Strejk i Kanada orsakar tillfälligt stopp

Anställda vid Canada Post strejkar. Foto: Adrian Wyld/AP/TT