Så blir Aladdinasken 2025 – här är alla praliner

I år kommer klassikerna Romrussin och Höstnougat försvinna från Aladdin-asken. Här får du veta hur Aladdinasken 2025 blir och vilka praliner den faktiskt kommer innehålla.

Julen står för dörren och man börjar redan nu tänka på vilka dagar man ska ta ledigt i jul, om man ska testa någon ny rätt på julbordet och flera av oss har redan börjat smaka på julens godisnyheter.

Bland annat så har många, till deras stora förtjusning, redan nu kunnat sätta tänderna i Cloettas Juleskum. I år kommer Cloetta att sälja både de klassiska skumtomtarna, men även skumtomtar med smak är Orange Caramel, vilket Nyheter24 skrivit mer om.

Marabou gör om årets Aladdinask

Något annat som starkt är förknippat med julen är den röda Aladdinasken. Asken är tillverkad av Marabou och har funnits sedan år 1939 och är en stor del av det svenska julfirandet.

Marabou ägs av livsmedelsjätten Mondelēz International, som tillverkar både chokladkakor, kakor, brownies och chokladaskar av olika slag.

Klassikern försvinner – funnits sedan 70-talet

I år kommer Aladdin-asken inte vara sig lik hur den varit tidigare år. Man har nämligen valt att ta bort både Apelsinkanel, Jordgubbskrisp och de två klassikerna Höstnougat och Romrussin.

Men man kommer även att göra asken 90 gram mindre än föregående år. Höstnougat lanserades 2002 tillsammans med Pärlnougat och Cocos-kola och Romrussin har funnits i Aladdinasken sedan 1970-talet, skriver Elle.

Här är alla praliner i Aladdinasken 2025

Här får du veta vilka praliner Aladdinasken 2025 faktiskt kommer innehålla.

Pralinerna i årets Aladdinasken Hallonlakrits

Likörtryffel

Jordubbscreme

Kokos-kola

Pärlnougat

Gräddnougat

Apelsintryffel

Saltkaramell

Nöttryffel

Drömkrisp

Vaniljfudge