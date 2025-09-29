Stor förändring i Aladdin-asken – fyra favoriter försvinner

Två riktiga klassiker kommer försvinna från Aladdin-askarna i år, på grund av att askarna minskar i storlek från 500 gram till 410 gram.

Aladdin-asken har blivit en chokladask som för många förknippas med lyx och julen. Det är vanligt att asken byter ut vissa praliner med jämna mellanrum och testar nya sorter.

Två klassiker försvinner i Aladdin-asken

I år kommer hela fyra praliner att försvinna från Aladdin-asken, två nya och två riktiga klassiker.

– När vi utvecklar nya praliner är det viktigt för oss att ta hänsyn till svenskarnas önskemål och smakpreferenser. Vi vill också säkerställa att det finns en variation i asken så att det finns något för alla, säger Maija Bjureström, varumärkeschef på Marabou, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Nougatfyllning är en favorit hos många och så även en krispig textur, och fudge har länge varit en efterfrågad smak. Oavsett vilken koppling man har till asken så hoppas vi att svenska folket njuter av sina gamla favoriter och kanske upptäcker en ny till jul.

Därför försvinner Höstnougat och Romrussin

Pralinerna Jordgubbskrisp och Apelsinkanel försvinner från asken, för att istället göra plats åt två nya smaker. Men man har även beslutat att ta bort två riktiga klassiker, nämligen Höstnougat och Romrussin, två riktiga favoriter för många.

Istället för Jordgubbskrisp och Apelsinkanel kommer pralinerna Drömkrisp och Vaniljfudge ta plats. Drömkrisp är fylld med gräddig nougat med krisp, inslagen i Marabou mjölkchoklad. Vaniljfudge är fylld med mjuk fudge med smak av vanilj och täckt i mörk choklad i Aladdinasken.

Det kommer däremot inte bli några ersättare för Höstnougaten och Romrussin. Dessa två försvinner till följd av storleksändringen, skriver Mondelez, som äger Marabou, i ett pressmeddelande.

Aladdin-asken krymper 90 gram

Storleksändringen av askarna kommer att gå från går från 500 gram till 410 gram. Anledningen är de kraftigt ökade produktionskostnader vid fabriken i Upplands Väsby, och syftar till att så många som möjligt ska ha råd att köpa Aladdin-asken till jul.

– Vi ser att kakaopriserna är volatila och rör sig upp och ibland ner, men att de fortsatt ligger på historiskt höga nivåer,” säger Julia Lindberg, vd i Sverige, och fortsätter:

– Genom att justera storleken på Aladdin har vi skapat förutsättningar för ett mer överkomligt pris – precis som när Marabou chokladkakorna storleksjusterades. Det är viktigt att komma ihåg att handeln sätter priserna i butik, men det är vår stora förhoppning att justeringen av Aladdin och Paradis i slutändan också kommer resultera i ett mer överkomligt styckpris. Vi vill att våra pralinaskar ska förbli en självklar del av julen för svenskarna, som de varit i generationer.