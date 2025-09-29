Hamburgerkedja i konkurs – 15 personer förlorar jobbet

Nu har ytterligare en älskad hamburgerkedja gått i konkurs. 15 anställda kommer att förlora jobbet i och med att kedjans sista två restauranger nu stänger.

Det senaste året har varit tufft för hamburgerkedjor och flera har gått i konkurs. Bland annat gick flera Brödernas-restauranger i konkurs tidigare i år, vilket Nyheter24 skrev mer om då.

Flera hamburgerrestauranger i konkurs

Brödernas i både Mälarhöjden, Liljeholmsgallerian, Sickla, Rosersberg och Äppelviken fick klappa igen. Anledningen till att kedjan försatte så många restauranger i konkurs var enligt konkursförvaltaren att enheterna inte var tillräckligt lönsamma inom ramen för den pågående koncernrekonstruktionen, vilket även Mitt i rapporterat om.

Även Chucky Burger har haft det kämpigt, vilket uppmärksammades redan 2024, och gick i konkurs 23 juni 2025 efter beslut vid Västmanlands tingsrätt. Anledningen ska ha varit höga hyresskulder, vilket VLT skrivit mer om.

Shady Burgers sita restauranger går i konkurs

Nu har den älskade kedjan Shady Burgers gått i konkurs. Kedjan har haft restauranger både i Sölvesborg och Kristianstad och totalt kommer 15 anställda drabbas av konkursen.

– Förhoppningen är att hitta en intressent till helheten, säger konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson till Kristianstadsbladet.

Hamburgerkedjan startade redan 2017 och konceptet spred sig till flera städer. Men i dag är det bara restaurangerna i Sölvesborg och i Kristianstad som finns kvar. Men nu kommer alltså även dessa två tvingas stänga.

– Jag har inte hunnit djupdyka i verksamheten, men vi har sett en hamburgerdöd på senare tid. Det verkar inte finnas samma kundunderlag längre. Flera andra restauranger med hantverkshamburgare har försvunnit, säger Erik M Gabrielsson, som precis har utsetts till konkursförvaltare för Shady Burgers till Kristianstadsbladet.

Personalen kommer få sin lön

Just nu är restaurangen stängd och man går igenom lager och inventarier. Man håller även på att ordna med de anställdas löneutbetalningar.